Paro y movilización: las medidas de fuerza de los docentes autoconvocados para este lunes en San Juan

Los docentes autoconvocados seguirán de paro. Así lo anunciaron en un comunicado, en el que además convocaron a una marcha para este lunes en la mañana. Los profesionales no aceptan la propuesta acordada por Gobierno y los gremios docentes: un aumento salarial del 65% con cláusula de revisión en septiembre.

Según detallaron los docentes autoconvocados, o aceptarán el acuerdo al que se llegó en la histórica paritaria de 9 horas del pasado viernes, por los siguientes motivos:

1) No satisface las expectativas planteadas por la gran mayoría ya que el aumento al valor índice es ínfimo y no implica una suba salarial que cubra los gastos de la canasta básica total, que a la fecha es de $94.335.

2) Que este aumento, sólo beneficia a un sector reducido de la docencia, no incluyendo a aquellos que no superan los 24 años de antigüedad y/o trabajan en establecimientos educativos con radio 4, 5, 6 y 7 , a los que solamente se aumentó el radio docente en un 5%.

3)Que la docencia sanjuanina ha venido solicitando de forma clara y contundente que los aumentos debían ser en forma total y no escalonada, como se ha pactado en el acuerdo salarial de referencia.

4) Que la autoridad ministerial NO se ha expedido de manera explícita sobre el NO descuento de los días 2 y 3 de Junio, en los cuales los docentes no se presentaron a sus respectivas escuelas a trabajar para poder asistir al reclamo legítimo de un SUELDO DIGNO.

En el mismo comunicado, solicitaron a las autoridades del Gobierno que revean el acuerdo salarial bajo las siguientes premisas:

1) Aumentar el valor índice llevando la totalidad de los incrementos parciales de Junio, Agosto, Octubre y Noviembre, que totalizan un 40%; en una sola cuota con los haberes del mes de Junio del corriente año; dejando abierta una cláusula de revisión para el mes de septiembre de 2022.

2) Modificación de los radios docentes 4,5,6 y 7 incrementando un 10% más a cada uno.

3) En el ítem antigüedad se solicita un aumento en todas las categorías y no sólo para quienes tengan 26 años o más de servicio.