Paritaria: la mejora clave que se negocia y ¿corre descuento del día si hay paro?

Sobre la posibilidad del paro docente y el descuento del día, Fuentes analizó que "la verdad que nosotros tenemos que ser un poco lógicos en lo que decimos. Nosotros queremos que nuestros niños estén y nosotros nos hemos comprometido con la Nación de que nuestros chicos tengan 190 días de clase. Eso lo tenemos que garantizar. Por supuesto, no se ha dado un paro en la provincia que sea provincial". Esto, en referencia al paro docente que se dio la semana pasada de UDAP en adhesión a una medida nacional dictada por CTERA.

"Pero nosotros estamos dialogando, creemos que los docentes nos están entendiendo. Mientras estamos en paritaria, convocan gente en la puerta del Centro Cívico y no va nadie. O sea que eso también marca que los docentes entienden la situación". Y agrego: "Los docentes estamos acostumbrados a lidiar con la pobreza diaria en las escuelas, en todas las instituciones. Sabemos esto cómo es, sabemos que toda la vida nos ha pasado esto a los docentes. Yo no escapo. Nos han prestado la confianza los sanjuaninos, yo en cuatro años vuelvo a ser profesora, vuelvo a ser docente. Estoy también peleando por lo que va a ser mi salario en cuatro años. Es importante que entendamos que estamos en una situación crítica, que el gobierno está haciendo un mejor esfuerzo, que tiene el diálogo, que estamos escuchando".

La ministra destacó la propuesta oficial para este mes, que consiste en un aumento del 10% para el mes de abril, además del pago del FONID y Conectividad. También "se garantizó a los docentes que todos los meses nos vamos a sentar a dialogar sobre el sueldo, eso no es un tema menor. Mes a mes el ministro Gutiérrez les va contando a los gremios cómo es la recaudación de la provincia, qué está sucediendo en la parte de economía, y cuáles son esos aportes que él puede hacer para la parte docente, y que por supuesto, como siempre lo decimos, repercute para toda la parte estatal", subrayó.

¿El ofrecimiento del 10% es el máximo esfuerzo que puede hacer la provincia hoy? La ministra respondió que "no lo puedo responder yo. Seguramente (el ministro de Economía) Roberto Gutiérrez es el que se la ve difícil sacando los números. La verdad que incluso, insisto, es un diálogo que lo hacemos constantemente. Queremos llegar a un acuerdo. Nosotros no queremos que se pare la provincia. Nosotros queremos que nuestros niños estén en la escuela".

La funcionaria remarcó que se prevé negociar mensualmente por lo menos este primer semestre. "El ministro Gutiérrez, así que yo creo que por lo menos estos meses hasta mitad del año va a seguir siendo así. Yo creo que eso es una garantía, es algo que debemos rescatar, porque ya otras provincias han cerrado hasta junio. Bueno, nosotros lo estamos haciendo mes a mes".

image.png

"El gobernador Orrego está ocupado y preocupado por los docentes. Queremos que nuestros chicos estén en las escuelas. Estamos haciendo un trabajo importante en cada una de las escuelas con la parte edilicia, que falta, es un montón pero nosotros estamos muy ocupados en eso", remarcó la ministra de Educación.

El Decreto 1890 que promete mejoras sustanciales

"La verdad que fue una tarde de mucho diálogo y de sacarnos dudas de algunas cuestiones que habían también que tienen que ver con esta paritaria pedagógica que estamos casi paralelamente llevando", destacó Fuentes sobre el encuentro de este martes. Explicó que se está trabajando en cambiar el Decreto 1890 que es muy importante.

"Hay un decreto-acuerdo paritario de hace un tiempo atrás, de hace más de 10 años, que está un poco obsoleto, que tiene que ver con el nomenclador, con la vida de los docentes, con los puntajes y con lo que después se suman en puntos para subir el valor índice del sueldo. Así que eso se viene trabajando en una comisión paralela, esto es una de las propuestas que tuvimos nosotros antes de ingresar al Ministerio de Educación, se propuso con los gremios, y lo estamos haciendo con ellos".

Destacó que "eso también se está haciendo paralelamente a la paritaria, tanto gremios como especialistas se reúnen para ir evaluando nivel por nivel, educativo, la situación de cada uno de los docentes".

La funcionaria sostuvo que "el decreto que estamos trabajando conjuntamente con los especialistas y con los gremios, es algo que a la larga va a ayudar muchísimo en la vida de los docentes. Tiene que ver con los puntos que van al sueldo base. Y ese sueldo base se va incrementando".

Fuentes destacó que "No es un tema menor el 1890. Creo que también es un logro. Ese 1890 busca llevar muchos de los ítems al salario básico del docente". Fuentes destacó que "No es un tema menor el 1890. Creo que también es un logro. Ese 1890 busca llevar muchos de los ítems al salario básico del docente".

Según detalló, esta mejora con el 1890 tiene que ver "con los puntos, con el nomenclador. Un directivo, por ejemplo, tiene tantos puntos. Un vicedirector tiene tantos puntos". Por ejemplo, dijo, se está trabajando ahora en el Nivel Inicial. Y evaluó: "Quizás un docente cobra más que un directivo. Entonces tenemos problemas para que un directivo quiera acceder a la carrera de poder seguir accediendo jerárquicamente. Todo eso tiene que ver para ayudar y jerarquizar. Y lo más importante es que esto va a repercutir en la calidad educativa. Porque vamos a tener personas idóneas frente a cada una de las instituciones", expresó.

Fuentes dijo que esta mejora no requiere de una ley sino que tiene que ver con un decreto acuerdo paritario y que se está trabajando nivel por nivel. No hay fecha para finalizar la revisión e implementar la mejora. "A partir de cuando lo podamos terminar y empecemos paulatinamente a hacerlo. Por supuesto que el gobierno por el otro lado va sacando números, va diciendo cuánto me va a repercutir, cuánto no, porque sí. Pero no es un tema menor. El docente que me está escuchando sabe lo que es el 1890. Sabe que es muy importante para su vida institucional y su carrera docente".

image.png

¿Cómo ve el Gobierno a los Autoconvocados?

"Los Autoconvocados yo siempre digo son docentes. Ya esos docentes han tenido la oportunidad, hubo un quiebre histórico, le llamaría yo, en la parte gremial que se realizó el año pasado, y yo creo que ahí los autoconvocados tuvieron la oportunidad de acercarse a los lugares, elegir a sus representantes de los gremios. Yo siempre les digo cuando por ahí me encuentro con alguien y me dice, 'mire, yo soy autoconvocado'. Le digo, 'bueno, perfecto, acérquese al sindicato, lleve la propuesta como corresponde y nosotros nos sentaremos con los sindicatos oficiales para poder trabajar y conversar una propuesta'", dijo la ministra sobre el sector de reclamo paralelo a los gremios.