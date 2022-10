Para los abogados justicialistas, la derrota fue culpa del "padrón reducido"

Las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación tuvieron a los representantes de Juntos por el Cambio como vencedores en todo el país y San Juan no fue la excepción de ello, tras la victoria aplastante de la lista de “Abogacía por una Justicia Independiente”, que tenía a la sanjuanina Claudia Sarmiento entre sus filas.

Es que para el presidente del Foro de Abogados esa fue la razón por la que existió un padrón reducido, ya que sólo podían votar aquellos profesionales que tienen su matrícula federada. "Las trabas para el acceso a la Justicia Federal es algo que estamos reclamando, ayer (por el martes) menos del 40% de los abogados de la provincia participaron de las elecciones", aseguró.

Al mismo tiempo, señaló: "Los más jóvenes y con poco ejercicio en la profesión, que apoyan nuestra gestión, no pudieron ser de la partida por no tener la matrícula federal. Es que tenerla representa un trámite engorroso porque, además de toda la documentación a presentar, hay que ir hasta Mendoza para jurar en la Cámara de Apelaciones. Entonces muchos optan por no hacerlo".

Quien integró el espacio denominado “Compromiso con la Constitución” alegó también que una buena parte de los abogados que estaban habilitados por matrícula no podía votar por ser funcionarios del Poder Judicial y del Ejecutivo.

Para dar cuenta de la reducción del padrón, Álvarez comparó las últimas elecciones en el Foro con las del Consejo de la Magistratura de la Nación. "En la última elección 1400 abogados participaron, mientras que ahora sólo fueron 640", destacó y detalló: "En esa oportunidad había 8 mesas y ahora sólo fueron 2".

De todos modos reconoció que "hay un voto antijusticialista" que pesó en estas elecciones. "Hay un fuerte voto anti kirchnerista y, por más que yo no sea de esa idiología política, los colegas optaron por la otra lista", sostuvo.

La revancha, en diciembre

El próximo 5 de diciembre serán ls elecciones por el Consejo de la Magistratura de San Juan y por ello, Unidos por el Foro, el bloque que comanda Álvarez buscará la victoria para continuar con las dos bancas que ganaron la última vez. "Esa elección va a dar un diagnóstico más certero de lo que es esta gestión que ha logrado mucho en poco tiempo", expresó.

En ese marco se distinguió de la otra fuerza que milita en el Foro de Abogados. "No es la abogacía litigante independiente, como dicen. Es un aparato ligado a la política", aseveró.