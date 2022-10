Los abogados del macrismo de San Juan vapulearon y pueden ingresar al Consejo de la Magistratura

Los comicios iniciaron pasadas las 9 y se sostuvieron hasta las 18. En la previa, de ambos bandos pensaban que sería una elección peleada. Sin embargo, hubo una clara preferencia de los matriculados federales -únicos habilitados para votar- hacia el espacio que a nivel nacional lidera el santafesino Miguel Piedecasas, ex presidente del Consejo. La "Lista 3", que tiene a la sanjuanina Sarmiento, vapuleó. Obtuvo 388 sufragios, frente a los 256 que cosecharon los adherentes a la propuesta del ex diputado K, Héctor Recalde. En tanto, hubo una tercera fuerza que no tuvo candidatos locales y sólo sacó 31 votos.