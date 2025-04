Para Estados Unidos, Argentina es "un buen ejemplo"

El Secretario del Tesoro detalló que ve "avances reales en el cumplimiento de los parámetros financieros" y sostuvo que merece el apoyo del FMI.

A su vez, indicó que los préstamos del organismo internacional "son fundamentales para su contribución a la economía mundial" ya que cuando los mercados fallan el FMI "interviene y facilita recursos".

"A cambio, los países implementan reformas económicas para resolver sus problemas de balanza de pagos e impulsar el crecimiento económico. Las reformas emprendidas durante estos programas son algunas de las contribuciones más importantes del FMI a una economía mundial sólida, sostenible y equilibrada", indicó.

Sin embargo, explicó que no todos los países merecen el apoyo del FMI: "El organismo debe exigir responsabilidades a los países por la implementación de reformas económicas. Y, a veces, el FMI debe decir que no. La organización no tiene la obligación de prestar a los países que no implementan reformas".

Este nuevo apoyo del gobierno de Donald Trump se suma a la línea de crédito específica que anunció ayer Bessent.

"Si la Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE (Fondo de Estabilización Cambiaria)", había afirmado el secretario del Tesoro estadounidense durante un evento de JP Morgan en la capital norteamericana.