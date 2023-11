Pablo Avelluto: "Probé la droga del antikirchnerismo rabioso, pero un día la dejé"

El ex ministro de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, repasó de forma crítica sus posiciones políticas de los últimos años y confesó: "Probé la droga del antikirchnerismo rabioso, pero un día la dejé".

"Los sectores más conservadores del PRO hasta el 2019 eran relativamente marginales (…) El PRO en una época funcionó como una orquesta, un grupo de cuatro: Mauricio Macri, Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Cada uno tocaba muy bien su instrumento y los cuatro sonaban muy bien cuando tocaban juntos", recordó el ex funcionario.

Al mismo tiempo advirtió que "las carreras solistas de cada uno fueron un desastre, salvo la de Marcos que se alejó de la política". Desde ese momento, para Avelluto el PRO fue “un desfile de egos (Y) con la llegada de Patricia Bullrich a la jefatura del partido se plantearon posiciones que yo no comparto en absoluto, una de ellas la idea de 'hay que terminar con el kirchnerismo para siempre'".

El peridista y editor consideró la idea fuerte de la campaña de Patricia Bullrich como "autoritaria y antidemocrática, porque de lo que se trata es de ganar la elección al kirchnerismo con propuestas que sean mejores para que sus votantes cambien de opinión, no de barrerlos del mapa".

Avelluto fue muy duro con la decisión de Bullrich, a la que consideró “una muy mala candidata”, y de Luis Petri de apoyar la candidatura de Javier Milei. "Me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años", declaró.

"Pensé durante la campaña electoral que nosotros estábamos en contra de Milei y fue lo que se dijo, de manera tal que tomé la decisión de actuar en base a mis convicciones y votar en blanco. Para mí es inaceptable votar a la ultraderecha, prefiero, aunque me quede solo, seguir fiel a mis convicciones", aclaró.

El ex ministro, además, confesó que tras anunciar que no votaría a Milei, una importante dirigente del PRO lo llamó para insultarlo.

"Yo tengo convicciones desde muy chiquito, era adolescente durante el gobierno militar. Acabo de leer que el (exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad, Jorge) 'Tigre' Acosta apoya esta fórmula, yo no puedo estar ahí. Reivindicar la dictadura es un límite", remató.

En la tarde del jueves, al ingresar a la Asamblea Legislativa que proclamó las dos fórmulas que competirán en el balotaje, Cristina Kirchner publicó un Tik Tok en el que se la escucha hablar del tema. “Impresionante”, fue su primera reacción. “Si fuera una película y tuviera que ponerle un título, Sensatez y Democracia para Todos y Todas”, dijo.