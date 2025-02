Orrego inauguró los juegos del Parque, confirmó más mejoras y reaccionó a un anuncio de Milei

El patio de juegos, que antes se ubicaba en la intersección de 25 de Mayo y Las Heras, fue trasladado a una zona más contenida y segura, lejos del tránsito. La obra demandó una inversión superior a $1.423 millones y amplió el espacio a 2.790 metros cuadrados.

image.png

En rueda de prensa, Orrego informó que habrá una segunda y tercera parte "que contará con un sector perimetral y un espacio gastronómico". En ese sentido, el Gobernador resaltó: "Estamos poniendo en valor este lugar tan hermoso para los sanjuaninos".

"El parque se disfruta mucho, no sólo los que corren y los que andan en bici, también niños, padres y abuelos que vienen a jugar", expresó.

Acto seguido, confirmó que la obra de repavimentación de la avenida Libertador sigue firme. Será "desde calle España hasta calle Santa María de Oro, en el inicio de Rivadavia. Eso lo va a desarrollar la Provincia porque es una ruta provincial", marcó. Además, aseguró que "probablemente vengan visitas de Nación" durante la semana.

Finalmente, Orrego reaccionó al anuncio de Javier Milei sobre la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS): "Me sorprendió". No obstante, informó que estamos dentro de la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización de Estados Americanos. Ergo, el anuncio del Presidente "no impacta tanto en el algunos intereses de los sanjuaninos, como la vacuna contra el botulismo".