Orrego habló sobre obras para San Juan, la visita de Lundin y qué espera lograr con la ONU

En materia de infraestructura para San Juan, el gobernador, en rueda de prensa, recordó que estuvo reunido con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, hace dos semanas. Destacó que entre las inquietudes que le llevó están temas de obras viales. "A mí lo que más me importa son las comunicaciones, y con esto me refiero a los caminos que tiene competencia Vialidad Nacional, y que no tenemos competencia en la provincia, pero en definitiva afecta de una u otra manera a la gente cuando está en un mal estado".

¿Está cumpliendo el Gobierno Nacional con las promesas? Orrego respondió que "nosotros hemos firmado convenio con la Nación, donde ellos se han hecho cargo, en algunos casos del 100% de obras que ya estaban ejecutando y que nos querían delegar, algunas pudimos conseguir, que es muy importante, porque fuimos una de las provincias que se benefició en ese sentido, de tanto ir a pedir".

Agregó que "hay obras que se trasladaron a la provincia, que eso, como gobernador, uno no puede dejar que termine una escuela en un monumento a la desidia si está en un porcentaje de obra avanzada. Por suerte, de las 26 escuelas que tenía Nación financiando, logramos que 16 las continúen, cuando en realidad no se estaba dando nada, 9 va a terminar la provincia, así que en ese sentido ha sido positivo para los sanjuaninos".

Además destacó que tras su reunión con el titular del BID, José Aguerre, hay dos cuestiones que son centrales. "Primero, que nos hubiera dado lo que es Nación, y eso lo conseguimos. Se había parado la obra y logramos que eso, primero logramos que se financie al 100% por parte de Nación. Y, además también, que dentro de poco tiempo van a estar llegando por parte del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán, y es probable que venga también el Secretario de Obras, Luis Giovine a cerrar todo. Ya está cerrado todo, digamos, para venir a verlo, para que sea tangible".

Añadió que "también lo conseguimos el acueducto Gran Tulum, estamos trabajando para cumplir con todo lo que significa en materia administrativa, y además algunos temitas que tenemos que cerrar con el tema de lo que es el túnel de Zonda, que está en un porcentaje mucho menor, pero que por supuesto hay expectativas".

Con UNOPS, por la economía del conocimiento

Este jueves Orrego estuvo reunido con representantes de UNOPS, que depende de Naciones Unidas. El gobernador detalló que "vamos a trabajar juntos, no solo en materia técnica, de colaboración, entre otras cosas".

"Qué busca San Juan con esta entidad? El santaluceño develó que "a mí me interesa mucho el tema donde ellos están avanzados, y donde podemos conseguir muchos buenos precios en el mundo, sobre todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Y esto, fundamentalmente, lo relaciono inmediatamente con la educación digital. Para mí es fundamental. Entre otros temas, por supuesto, también podremos hablar de ambiente, de algunos temas que ellos nos han planteado".

Japón y Lundi

Muy activo se lo vio esta semana a Orrego y sus funcionarios en el tema minero, tras la aprobación de la adhesión, por ley, de San Juan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Ayer en la Casa de San Juan en Buenos Aires ha estado la Agencia Calidad de San Juan y el ministro de Minería, y se han tenido runiones con gente de empresas de Japón", destacó. Los orientales están interesados en hacer inversiones en la provincia, sobre todo les llama la atención la minería.

Por otro lado, confirmó el mandatario que este viernes recibe a represenantes de la empresa Lundin, de Canadá, que vienen de estar reunidos con Nación. "Lundin se fusionó con BHP, y eso realmente generó enormes perspectivas para San Juan, de las cuales quiero, y en esto abrir un paréntesis, tenemos que ser muy prudentes con la perspectiva, porque por ahí los resultados no son de un día para otro".

Recordó que "en primer término, se hizo una operación entre ellos, donde pactaron como corresponde, y en esto, cuando se trata de estos organismos, empresas internacionales que además pactan entre ellos principios de confidencialidad, yo prácticamente me enteré en el mismo momento cuando me pidieron una reunión media hora antes, para no violar ese principio, y fue a las 8 de la noche, cuando se publicó en todos los portales de minería del mundo, pero en lo particular, cuando ellos lo expresaron en sus portales. Ahora viene una etapa que tiene que ver con homologar ese acuerdo que se ha firmado en los países originarios. En este caso son tres, Canadá, Estados Unidos y Australia, porque tienen ellos ley antimonopolio".

Aseguró que es de esperar que interactúe con un directorio que designará también un CEO, "que puede ser de cualquier lugar, porque ellos son empresas privadas".

Analizó que "lo importante es que ya tenemos, digamos, una definición, que me lo han hecho saber, de, por supuesto, un jugador tan importante como BHP, que es la minera más grande del mundo, y el cobre sigue generando en el mundo una enorme expectativa por lo que significa en materia de la transición energética y de la electromovilidad".

Finalmente, confirmó Orrego que tras la reglamentación del RIGI a nivel nacional, en Asesoría Letrada de Gobierno de San Juan están analizando ese documento, y destacó que "como ya lo expresaba de antemano, la ley no va a afectar, creo, en ningún tipo de lo que significa el RIGI en su esplendor".