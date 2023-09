Nueva encuesta: cómo terminarían los ballotages entre Milei, Massa y Bullrich

Sin título.jpg

Milei y Massa festejaron. Milei por ganar la PASO, Massa por quedar en empate técnico con los otros dos contendientes, confiando en que Patricia Bullrich no retendrá la mayoría de los votos de Horacio Rodríguez Larreta.

El premio en octubre será ingresar al ballotage. La mayoría de los analistas descuentan que los protagonistas serán Javier Milei y Sergio Massa. Lo que podría abortar esta final no sería el ascenso de Patricia Bullrich al segundo lugar, sino una explosión del fenómeno Milei que lo impulse al triunfo en primera vuelta.

Esto no está en las proyecciones de la encuesta de Opinaia, que ve ganador a Milei en octubre, pero con el 35% de los votos, 5 menos de los que necesita en caso de sacarle 10 puntos de ventaja al segundo, para consagrarse sin recurrir a noviembre. Y 10 puntos menos de los necesarios para erigirse en presidente en primera vuelta, más allá de la diferencia con el segundo.

image.png

Aceptando entonces el ballotage como la solución final para las elecciones 2023, veamos que dice el relevamiento de la consultora sobre los tres cruces posibles.

Javier Milei ganaría todos los ballotages que juegue: a Massa 49% a 30%, con 8% de blancos, 8% de indecisos y 5% de "no iría a votar".

Milei también vencería a Bullrich, por 39% a 31%, con 14% de blancos, 7% de indecisos y 9% de "no iría a votar".

El mano a mano menos probable, Massa Vs. Bullrich, terminaría con triunfo de la ex ministra de Mauricio Macri 44% a 32%, con 10% de blancos, 7% de indecisos y 7% de "no iría a votar".