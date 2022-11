No más hermetismo: uno por uno, los primeros ingresantes al Poder Judicial de San Juan

Hace una semana, el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Juan José Victoria, informó que este lunes ingresarían 60 nuevos empleados al Poder Judicial. Sin embargo, desde la institución sostuvieron un inusitado hermetismo al respecto. No dieron a conocer el listado de los ingresantes ni tampoco si ya empezaron a cumplir funciones. Este medio accedió por fuentes off the record a los nombres, que entrarán a trabajar con el cargo de escribiente.