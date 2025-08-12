Milei recibirá a otro presidente latinoamericano aliado de Donald Trump

El presidente Javier Milei recibirá el próximo jueves 21 de agosto a su par de Ecuador, Daniel Noboa, en la Casa Rosada.

El mandatario ecuatoriano fue reelecto en abril pasado y viene de anunciar un plan de ajuste estatal en línea con la "motosierra" que pregona Milei.

Además, ambos comparten vínculos con el presidente Donald Trump y fueron invitados a la ceremonia de investidura del líder norteamericano.

En julio, la administración de Noboa anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos y la fusión de ministerios y secretarías como parte de un plan de eficiencia administrativa para simplificar el aparato estatal.

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, indicó en conferencia de prensa que el Gobierno decidió reducir de 20 a 14 los ministerios y de nueve a tres la secretarías.

"Esto significa que se reducen en un 41 % el número de carteras de Estado que conforman el Poder Ejecutivo", precisó Jaramillo.

En ese sentido, detalló que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Secretaría de Inversiones se fusionarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mientras que el Ministerio de Turismo se fusionará al de Producción, Comercio Exterior y Pesca.

Asimismo, los Ministerios del Deporte, Cultura y Patrimonio, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusionarán al Ministerio de Educación; y el Ministerio de Ambiente al de Energía y Minas.

Jaramillo añadió que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusionará al Ministerio de Gobierno, mientras que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), encargado del control de las prisiones, y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se adscriben al ministerio del Interior, entre otras fusiones.

"La supresión de partidas está basada en criterios de eficiencia", apuntó, tras señalar que la medida no afectará a médicos, enfermeras, maestros, policías y militares.

Cada acción coincide con las políticas de ajuste estatal que impulsó Milei en el inicio de su gestión en diciembre de 2023.