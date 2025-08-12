martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bilateral

Milei recibirá a otro presidente latinoamericano aliado de Donald Trump

El encuentro entre Javier Milei y el mandatario recientemente reelecto está programado para el 21 de agosto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei recibirá el próximo jueves 21 de agosto a su par de Ecuador, Daniel Noboa, en la Casa Rosada.

Lee además
daniel noboa reeligio como presidente de ecuador en segunda vuelta
Elecciones

Daniel Noboa reeligió como presidente de Ecuador en segunda vuelta
fabian martin critico a javier milei por querer sancionar a legisladores nacionales
Opinión

Fabián Martín criticó a Javier Milei por querer sancionar a legisladores nacionales

El mandatario ecuatoriano fue reelecto en abril pasado y viene de anunciar un plan de ajuste estatal en línea con la "motosierra" que pregona Milei.

Además, ambos comparten vínculos con el presidente Donald Trump y fueron invitados a la ceremonia de investidura del líder norteamericano.

En julio, la administración de Noboa anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos y la fusión de ministerios y secretarías como parte de un plan de eficiencia administrativa para simplificar el aparato estatal.

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, indicó en conferencia de prensa que el Gobierno decidió reducir de 20 a 14 los ministerios y de nueve a tres la secretarías.

"Esto significa que se reducen en un 41 % el número de carteras de Estado que conforman el Poder Ejecutivo", precisó Jaramillo.

En ese sentido, detalló que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Secretaría de Inversiones se fusionarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mientras que el Ministerio de Turismo se fusionará al de Producción, Comercio Exterior y Pesca.

Asimismo, los Ministerios del Deporte, Cultura y Patrimonio, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusionarán al Ministerio de Educación; y el Ministerio de Ambiente al de Energía y Minas.

Jaramillo añadió que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusionará al Ministerio de Gobierno, mientras que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), encargado del control de las prisiones, y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se adscriben al ministerio del Interior, entre otras fusiones.

"La supresión de partidas está basada en criterios de eficiencia", apuntó, tras señalar que la medida no afectará a médicos, enfermeras, maestros, policías y militares.

Cada acción coincide con las políticas de ajuste estatal que impulsó Milei en el inicio de su gestión en diciembre de 2023.

Temas
Seguí leyendo

Las tensiones en el peronismo sanjuanino frenaron la "normalización" de la JUP: qué pasó

La inflación marcaría menos del 2%

La obra de la Ruta 40 Sur, con 146 obreros de vacaciones: ¿cerca de destrabarse?

Las sugestivas frases de Orrego sobre los candidatos que presentará el Frente Por San Juan

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones

¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

Sin acuerdo, el Gobierno de San Juan y gremios docentes volverán a reunirse el jueves

Las derivaciones de una insólita expropiación para la Ciudad Judicial que no se construyó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿el edificio de radio sarmiento sera la sede de pami en san juan?
Escenario

¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Multaron al parador que alquiló los kayaks a los turistas que tuvieron que ser rescatados en el Dique Punta Negra.
Definición

Tras el rescate de los turistas en el Dique Punta Negra, multaron al prestador que alquiló el kayak: cuánto deberá pagar

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron
Horror

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron

Te Puede Interesar

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

Hay fecha prevista para la inauguración de las obras de Calle 5 video
Infraestructura

Hay fecha prevista para la inauguración de las obras de Calle 5

Las tensiones en el peronismo sanjuanino frenaron la normalización de la JUP: qué pasó
Militancia dividida

Las tensiones en el peronismo sanjuanino frenaron la "normalización" de la JUP: qué pasó

La historia de la pareja que creó una de las páginas más populares del fútbol sanjuanino
Pasó en Entretiempo

La historia de la pareja que creó una de las páginas más populares del fútbol sanjuanino