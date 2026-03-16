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En Córdoba

Milei afirmó que Argentina tiene una "gran oportunidad" y no habló del caso Libra

El Presidente disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba. No hubo menciones al caso Libra.

Por Agencia NA
Javier Milei, durante su participación en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Javier Milei, durante su participación en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El presidente Javier Milei afirmó este lunes que Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y sostuvo que su administración trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”, durante un discurso brindado en el marco del inicio de actividades en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

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“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, dijo. No hubo menciones al caso Libra, sobre el cual fueron conociéndose nuevas pruebas en los últimos días.__IP__

También renovó sus críticas al kirchnerismo al afirmar que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”.

FUENTE: Agencia NA

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