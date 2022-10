Megacausa de expropiaciones: se presentó ante la justicia al procesado que mandaron a detener

Según fuentes judiciales, Olivera se presentó junto con su hermana y su abogado defensor, el Defensor Oficial Salinas.

Este hombre primero quedó preso, pero después fue enviado de nuevo a su casa con prisión domiciliaria, por lo menos hasta mañana, dijeron desde la Justicia. Este miércoles cuando se retome el juicio a partir de las 8:30 horas él se conectará a la audiencia mediante ZOOM.

Este miércoles en el inicio del juicio cuando el secretario informó quiénes estaban presentes en la sala, comentó que el ex integrante del Tribunal de Tasaciones, Eduardo Olivera, no estaba en el recinto. Explicó que la Policía fue a buscarlo al último domicilio que él dejó asentado, un departamento por calle Balaguer en Capital, pero no estaba ahí. Una mujer le dijo que Olivera no vivía ahí hace 10 años.

Ante esta presentación, el secretario también le dio al triunvirato de jueces un parte médico, a lo que la presidenta dijo que esta documentación no era suficiente. Se le preguntó a su abogado defensor, Marcelo Salinas, por qué no estaba en la sala y este alegó con la presentación del parte médico. La jueza lo declaró en rebeldía y pidió la inmediata detención.