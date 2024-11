Médicos sanjuaninos, en alerta por los salarios y otras demandas

Según expresaron los sanitaristas en un comunicado, a pesar de los reiterados pedidos de diálogo y negociación, el conflicto iniciado hace meses no ha encontrado solución, en medio de una judicialización de las demandas médicas, "una medida que no solo es inédita en la historia de la salud pública provincial, sino que también vulnera los derechos de los profesionales".

Recalcan entre sus demandas que "los derechos por los que luchan los médicos incluyen: salarios dignos que reflejen el esfuerzo y la responsabilidad del personal de salud; y la creación de una Caja Complementaria del 82% que garantice un futuro digno para los trabajadores del sector".

Acciones a seguir

Ante esta situación, el Sindicato Médico de San Juan informó que ha convocado a una reunión ampliada del secretariado para el próximo lunes 25 de noviembre, donde se definirán las acciones concretas a seguir. Estas medidas incluirán movilizaciones y otras acciones de lucha dentro del marco judicial.

Además, el sindicato ha decidido no participar en ningún acto por el Día de la Sanidad que es el 21 de noviembre. “Los médicos no tenemos nada para festejar. No somos hipócritas, este es el mejor mensaje de coherencia que podemos enviar a nuestros colegas,” afirmaron desde la organización.

Por otro lado, expresan que el próximo 3 de diciembre, Día del Médico, será un día especial para los profesionales de San Juan. "Este 3 de diciembre, no solo vamos a seguir discriminados, más grave aún, vamos a seguir 'presos' de una cautelar y un amparo", afirmó Sanna en la página de Facebook del Sindicato. Así, anunció el gremio que "el Día del Médico de este año será un día difícil de olvidar. En lugar de ser una fecha de celebración, se convertirá en un símbolo de lucha por los derechos de los médicos y la salud pública de la provincia".

Embed - Sindicato Médico

Qué dice el Gobierno

El ministro de Salud Provincial, Amilcar Dobladez, dio su perspectiva oportunamente sobre la judicialización del reclamo del sindicato médico.

"Nosotros somos respetuosos del derecho a huelga, tenemos que respetarlo y un derecho básico. El tema es que se contraponía con otro derecho básico que es el de la salud y primó desde la parte judicial", dijo en Canal 13 San Juan días atrás.

Agregó que los "dos reclamos que hace el Sindicato Médico hacen a lo legislativo y sobre todo el 82% móvil que podemos estar de acuerdo porque aseguro que son más cosas las que nos unen con el sindicato que las que estamos en desacuerdo. El tema es los tiempos y las formas. En cuanto al 82% móvil se basa en un convenio del año '97 donde no nos permite a la provincia inferir en temas previsionales porque esta provincia adhirió junto con otras 14 provincias en su momento la derivación a la Nación de las cajas previsionales, entonces eso es nacional".

También afirmó que "después yo creo que hay que seguir trabajando en estas mejoras continuas que hemos venido haciendo que nos ha llevado a superar la inflación en el área de salud con la mejora salarial y nos ha posicionado en tercer lugar a nivel nacional. En realidad casi compartimos el segundo lugar, está primero Tierra del Fuego y compartimos el segundo lugar con Chubut que son dos provincias del sur que siempre han tenido mayores sueldos, el costo de vida es mayor. Todas esas mejoras que hemos ido haciendo durante el año, conversadas con el sindicato, acordadas con el sindicato nos han posicionado a que lleguemos a esos niveles de sueldos, pero por supuesto, somos conscientes que falta mucho por hacer. Se ha perdido parte de la capacidad de compra de cualquier sueldo de cualquier argentino. Falta mucho por hacer, pero vamos a seguir haciéndolo mes a mes".