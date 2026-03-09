Máximo Kirchner negó que La Cámpora le ponga palos en la rueda a Axel Kicillof

Máximo Kirchner brindó una extensa entrevista este lunes donde habló de la interna con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y también cuestionó a los mandatarios peronistas que respaldaron la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.

El diputado nacional y fundador de La Cámpora dijo que tienen vocación de ayudar y que respaldaron proyectos de ley como el desdoblamiento de las elecciones el año pasado, con el que estaban en desacuerdo, y el endeudamiento de la Provincia.

"Es más fácil demonizar al que no tiene pauta ni la birome. Asumamos eso, pero no vengan con la cantinela que ponemos palos en la rueda", afirmó en diálogo con Futurock.

Sin mencionar en ningún momento durante una hora de entrevista al gobernador Kicillof, hizo referencia a él tácitamente en varias oportunidades y también habló de dirigentes políticos que se victimizan cuando la que se encuentra en prisión domiciliaria es Cristina Kirchner.

El legislador nacional también se refirió a la disputa con Kicillof por la conducción del Partido Justicialista bonaerense.

"Íbamos a terminar con una persona al frente del PJ que los intendentes no querían, así que hicimos lo que teníamos que hacer. Hay un momento que las cosas deben resolverse, sino es una situación donde la laxitud de los tiempos poco tienen que ver con las necesidades de la gente", afirmó el dirigente kirchnerista.

Máximo Kirchner hizo trascender a su entorno su disposición para cederle la presidencia al gobernador Axel Kicillof con el objetivo de garantizar la unidad del peronismo.

"No me monté arriba de nadie para llegar a ningún lugar. Jamás. Soy lo que soy con errores, con aciertos, porque sino se generan problemas", fue una de las frases que deslizó aparentemente dirigidas al mandatario bonaerense.

Luego, deslizó otra crítica al referirse a la visita de Miguel Ángel Pichetto a la expresidenta en su departamento de San José 1111.

"Preguntaría por los que no la van a ver. Cristina siempre habló con todos", remarcó. Desde su detención, Kicillof nunca fue a visitarla.

La crítica a los gobernadores peronistas

El legislador nacional también dedicó un párrafo a criticar duramente a los gobernadores peronistas que apoyaron la sanción de la reforma laboral en el Congreso, y apuntó al mandatario catamarqueño Jalil por haber presionado a sus legisladores para que voten a favor del proyecto de la Rosada.

"A ese diputado se lo pidió el gobernador, estaba incomodísimo, lo que no lo salva de las responsabilidades que tiene, es una persona grande que nadie le puso una pistola en la cabeza para ser diputado nacional y que sabe que cuando uno se sienta en lugares hay momentos de contradicciones y define de un lado o del otro", manifestó.

Cabe recordar que los tres diputados que responden al gobernador de Catamarca completaron los 129 para arrancar el debate en el recinto.

"Jalil le debe haber dicho: 'Hacé esto'", agregó respecto al respaldo del mandatario provincial. Y cuestionó a quienes hablan de federalismo, pero que buscan un "provincialismo".