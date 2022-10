Mauricio Macri reclamó "parejas swingers" en un foro de política internacional

El ex presidente Mauricio Macri sorprendió a los presentes en la IV Edición del Foro La Toja al mezclar la política internacional con las relaciones sexuales. La broma no fue entendida por todos los panelistas ya que algunos no se burlaron de la humorada y solo sonrieron después de la explicación.

Aún los asistentes se preguntan que habrá querido decir, más allá del salvavidas que le arrojó la conductora en referencia a "relaciones asociativas".

No fue el único tema llamativo que mencionó Macri en su participación. El ex presidente dijo que se siente "muy cómodo" apoyando a los dirigentes de Juntos por el Cambio que ya se perfilan como precandidatos a presidente para las elecciones del 2023, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero anticipó que va «a jugar» si alguno de los postulantes no "garantiza el cambio".

"Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y, si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente", sostuvo en declaraciones que formuló al diario ABC de España, donde se encuentra participando de la IV Edición del Foro La Toja, junto a dirigentes y expresidentes ibéricos.

En ese marco, el fundador del PRO consideró que ve a ambos dirigentes «muy bien» y que hay «una evolución permanente» dentro de la coalición opositora. "El camino a ser presidente no es de un día para el otro; es un proceso en el que se va madurando. Se va incorporando más visión, más conocimiento. Y tanto a ellos como a (la exgobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal y a otros más del radicalismo los veo creciendo, aumentando su firmeza y su convicción en sus ideas", remarcó.

Además, al ser consultado sobre si considera presentarse como candidato, Macri afirmó que no se ha "anotado". "Por supuesto siento un enorme compromiso con mi país y con ese 41% que resistió estoicamente hasta el final de nuestro mandato y que hoy se ha incrementado. Pero hoy me siento muy cómodo apoyando los buenos dirigentes que tenemos", agregó, en tanto, en una entrevista radial con Cadena Cope.