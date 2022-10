Pichetto busca la batalla final: "Que jueguen los titulares"

"Fui con Macri porque entendí que el kirchnerismo estaba agotado, siempre supe que Alberto Fernández no iba a tener el poder. Cristina decidió a su candidato por Twitter. A Alberto Fernández se lo va a recordar como en un papel gris, de una imagen no positiva, será recordado como el Presidente que no quiso ser", explicó en una entrevista radial de las últimas horas.

Pero las declaraciones más interesantes que dejó el rionegrino en la mencionada nota tienen que ver con las elecciones del 2023, para las que pidió una especie de enfrentamiento final entre dos modelos de país antagónicos: "Que jueguen los titulares", señaló.

Los titulares son, obviamente, Mauricio Macri por la oposición, y Cristina Kirchner por el oficialismo, “para que decidamos de una vez por todas qué modelo de país queremos”.

"A Cristina la veo enfocada y se va a postular en el 2023. Yo creo que hay más dudas en el lado de Macri. En el peronismo está claro quién tiene el poder", apuntó Pichetto, quien confesó que “no hablo con Macri; él tiene que decidir qué hacer”.

"Creo que Argentina va a ser un escenario parecido al de Brasil con diferentes coaliciones, por eso hay que cuidar mucho las palabras que se utilicen. Es muy interesante lo que pasó en Brasil, quedó el resultado abierto, hay mucha paridad", señaló sobre las elecciones en el vecino país, en las que se entusiasmó con un triunfo del capitán Presidente, con el que “no comparto los extremos de violencia que plantea”, pero sí “las ideas políticas, de rumbo y de visión de país”.

Pese a plantear la necesidad del enfrentamiento entre Macri y Cristina, Pichetto avisó que se presentarás en las PASO, dentro de Juntos por el Cambio, para lo que “estoy recorriendo todo el país”.