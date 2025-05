Conmoción por la muerte de un bolichero que participó en un reality sanjuanino

Cultura El Teatro del Bicentenario, sede de un concierto homenaje a The Beatles y Queen

Otro mensaje que resonó fue el del usuario Maxi Ramos, también sanjuanino, quien compartió una profunda reflexión en su cuenta de Facebook. “¿De qué sirve poner QEPD o 'vuela alto' cuando un familiar o amigo muere? Todos sabíamos lo que él estaba pasando, y puedo asegurar que nadie hizo nada, me incluyo. A veces preguntamos si están bien y nos dicen que sí, pero en el fondo sabemos que no es así... Te voy a extrañar, Gabi”, publicó con pesar.

Cómo se describía Gabriel

En julio de 2022 grabó un video para concursar en el casting de Gran Hermano. Con el Teatro del Bicentenario de fondo, Gabriel se describió como "manipulador" y "jodón".

“Me encanta la noche, soy divertido, jodón y me encanta la joda”, comenzó diciendo en el video publicado en su cuenta de Youtube. Aseguró que nació “para estar en la casa de Gran Hermano porque me gusta llamar la atención y porque todo lo que me propongo lo tengo”, añadió entre risas.

Embed - Casting Gran Hermano 2023 - Gabriel Arce - San Juan/ #GH #casting #telefe @Telefe

Seguro de sí mismo, advirtió que “de primeras siempre caigo mal pero luego somos chanchos, amigos y joda”. Cuenta ser de escorpio y “muy vengativo porque si me hiciste algo te devuelvo haciéndote todas juntas. Soy muy jugador, manipulador, loco, sociable y divertido”.

No quedó seleccionado, aunque pocos años después, participó en la primera edición del Gran Hermano local.