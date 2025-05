Una ex Reina del Sol de San Juan y la noticia que enterneció las redes: "¡Voy a ser mamá!"

“Nos ensamblamos y acá estamos, arrancando una nueva etapa, en dulce montón y con la noticia más linda del mundo, todo lo que soñé desde que tengo uso de razón: voy a ser mamá!” escribió Emilia en la publicación que en solo dos horas cosecha más de 1.400 reacciones.

Seguramente, debido a su fuerte presencia en redes, compartirá cada etapa del embarazo con sus seguidores que han expresado la felicidad por la nueva etapa que atraviesa Emilia Colombo junto a la maternidad.

Embed - on Instagram: "“Cómo hiciste para volver a creer en el amor?” me lo han preguntado algunas veces. “Me lo permití” pienso. Para eso me tuve que deconstruir, confiar en seguir mi camino, rodearme de gente con mis valores y no cerrarme.. Cambiar el patrón. Hasta que lo encontré a él Al principio no se la hice fácil.. meses en Ig, luego Wsp, una primera cita: con hamburguesas y cervecita (él no sabía pero ya me había conquistado jajaja) Tuvimos algo en común desde el minuto cero: la comida y el fútbol. Pero ahí estaba yo, con mis inseguridades.. Rt. Al principio no se la hice fácil.. y no por jodida, ni orgullosa sino por herida/descreída quizás. Una pandemia nos obligó a tomar decisiones: juntos o separados. Y así, todo fue más rápido de lo que tal vez hubiera sido en otro contexto. Encerrados, aprendí a tener 24/7 a David - yo había vivido 6 años y pico sola - tenía mucha incertidumbre de convivir por primera vez, porque la mayoría de las personas con las que hablé en algún momento me decían: “no hay vuelta atrás, la convivencia es difícil y bla bla..” Pero la verdad? me di cuenta que cada persona cuando te habla: habla de SU historia o lo que conoce; y para mi, fue la mejor experiencia a lo que me imaginaba. No peleábamos (no peleamos), cada uno respetaba los espacios del otro.. como hasta hoy, y creo que eso, me dio pie para creer! Surfeamos una pandemia con todo lo que significa. También metimos noviazgo a full y nos divertimos fuerte a pesar del momento que vivíamos mundialmente. Así se nos dió y así nos funcionó. Nos ensamblamos y acá estamos, arrancando una nueva etapa, en dulce montón y con la noticia más linda del mundo, todo lo que soñé desde que tengo uso de razón: voy a ser mamá! (Uffff ) Algunos ya se enteraron, otros no.. pero acá estamos!!! Qué dicen: varón o nena? Ya lo sabemos "