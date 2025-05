Aseguran que Enzo Fernández y Pampita tuvieron un "affaire" en Londres

Todo comenzó cuando en "Gossip" una panelista aseguró tener información de primera mano: "Vamos a primero decir que los dos estaban solteros y separados", aclaró, marcando que no hubo infidelidades de por medio. El supuesto affaire habría ocurrido en noviembre del año pasado, durante la estadía de Pampita en Inglaterra. "Ella subió una foto el día que él jugó, el 7 de noviembre, y otra el 10 en el estadio", señalaron en el programa, sugiriendo que los encuentros no fueron casuales. Además, destacaron un dato no menor: "Pampita no sigue a muchos jugadores, pero a Enzo sí".

La fuente del rumor sería un amigo cercano al futbolista. "Fue él quien lo comentó en su grupo de confianza", afirmaron en la televisión. Según esta versión, Enzo habría dejado en claro que buscaba "vivir nuevas experiencias" durante ese período de distancia con su pareja. Pampita, por su parte, aprovechaba su viaje laboral para desconectar de los rumores sobre su vida sentimental en Argentina. Aunque nunca hubo confirmación oficial, los indicios (las fotos, el seguimiento en redes y el testimonio de la fuente) alimentaron la teoría.

Hoy, la historia parece cerrada: Pampita está feliz con Martín Pepa, mientras que Enzo recompuso su relación con Valentina. Sin embargo, el episodio deja en evidencia cómo las vidas de dos figuras públicas pueden cruzarse en un momento de reinvención. ¿Fue solo un desliz pasajero o hubo algo más? Ninguno de los dos dio su versión, pero el chisme ya recorrió las redes.

Lo cierto es que, en el mundo del espectáculo, las coincidencias rara vez son inocentes. Si bien el presunto romance quedó atrás, la anécdota suma otro capítulo a la lista de vínculos sorpresa entre famosos. Por ahora, solo queda especular… y seguir de cerca sus próximos movimientos.

Fuente: Crónica - Diario Show