Cómo es el nuevo plan de manejo de residuos peligrosos en San Juan y la meta de tener un lugar propio donde depositarlos

Los residuos peligrosos en San Juan son generados por todas las industrias, no solo por la minera.

Los residuos peligrosos son generados por todas las industrias de San Juan, en particular las mineras y se mandan a procesar a empresas dedicadas especialmente a esta tarea, ya que requiere de procesos muy específicos. Durante alrededor de dos décadas se estuvieron acumulando en la provincia, porque dejaron de ser recibidos en el centro de disposición final de estos residuos ubicado en Córdoba. Por eso, era urgente darle solución a este problema histórico.

Así, ya se está saneando la situación, enviando estos desechos en camiones hacia el relleno de seguridad que existe en Neuquén. Y a la par, el Gobierno de San Juan, que supervisa estas acciones que llevan a cabo los privados en materia ambiental, busca tener su propio centro de disposición final de residuos peligrosos en territorio sanjuanino, cuya ubicación aun no está determinada. Así lo explicó a TIEMPO DE SAN JUAN el subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos de la Secretaría de Ambiente Provincial, Santiago Ceballos.

image.png El primer viaje a Neuquén del camión cargado con las cenizas de residuos peligrosos.

El sueño del relleno de seguridad made in San Juan

Los residuos peligrosos se catalogan en diversas corrientes, que se identifican con la letra "I" seguida de un número. Los más conocidos son los lubricantes y aguas contaminadas.

Las empresas locales que los tratan son ECO San Juan, TECMA y RIO Cordillerana, que están instaladas en el Parque Industrial de Chimbas, y CAMP en el centro ambiental Pitar. Son operadoras de residuos peligrosos, es decir, que por medio de un horno los convierten en cenizas, que a su vez son tóxicas y deben enterrarse con los recaudos ambientales correspondientes.

El Gobierno de San Juan busca tener su propio centro de disposición final de residuos peligrosos. "Estamos en vista con el CFI de hacer un proyecto ejecutivo para crear un relleno de seguridad acá en San Juan. Se está tratando de ubicar el lugar más conveniente, por medio de un estudio, y determinarlo. Y después, ver qué tipo de proyecto hay que hacer", informó Ceballos. No están cotizados ni el proyecto ejecutivo ni la obra. "La idea de poder darle una disposición final acá adentro de la provincia, con todas las medidas de seguridad", remarcó.

Afirmó que puede ser en cualquier lugar de la provincia. ¿Qué requisitos debe tener el predio? "Tiene que estar alejado de un centro poblacional, tiene que estar también en fácil acceso para camiones. Y tiene que estar en un lugar que esté apto y con servicios", dijo.

Para este relleno de seguridad se prepara el terreno por medio de una geomembrana, "hay que tener ciertos cuidados para poder enterrar esos residuos peligrosos que son I-18, o sea, que también tienen que tener ciertas condiciones para poder darle la disposición final". Se les da la disposición final en un enterramiento, y se denomina relleno de seguridad.

¿Es peligroso para la gente? "No, no es peligroso porque termina siendo dispuesto en un lugar y tapado. Queda como sellado en un lugar determinado para que, en la medida que se pueda desarrollar en algún futuro alguna tecnología que lo utilice o que lo reutilice dentro de otra economía circular, se puede utilizar", explicó el funcionario.

Destacó que "la misma industria o el mismo transporte generan residuos peligrosos, lo que son los lubricantes, el transporte genera esos residuos peligrosos en su mayoría. No es exclusivamente de la actividad minera la generación de residuos peligrosos. La producción, todo lo que son las maquinarias generan residuos peligrosos que tienen que ser tratados y dispuestos de manera segura".

¿Este plan cuán lejos está? "Es uno de los proyectos a los que les queremos dar prioridad, al menos para tener este año, el año que viene, un proyecto ejecutivo armado en un lugar determinado", precisó Cevallos. La meta es darle una vida útil de 15 o 20 años.

Este relleno sanitario también representa una oportunidad de negocios para San Juan, ya que no hay lugares así en todo Cuyo, y en el país son contados con los dedos de una mano. El Estado podría manejarlo directamente o concesionarlo. Por su parte, las industrias están obligadas a pagar por el manejo de sus residuos peligrosos a las operadoras especializadas y por el uso de rellenos de seguridad. "También, si se piensa, se puede hacer algo más grande pensando algo regional, porque San Luis, Mendoza, no tienen relleno de seguridad. Entonces, abrirlo o pensar en ello, es proyectarse un poco más, pensar en algo más grande, no solamente para recibir los residuos de San Juan, sino también de otras provincias", sostuvo Cevallos.

Estos emprendimientos ambientales "son, por lo general, empresas privadas, algo chico. Nunca se hizo algo público, digamos, como nosotros queremos", analizó el funcionario orreguista.

El PIGRARPE y toneladas de cenizas acumuladas

El marco normativo necesario para gran parte de estas acciones se oficializó en agosto del año pasado y se llama PIGRARPE o Programa Integral de Gestión y Remediación Ambiental de Residuos Peligrosos.

El plan "estipula que esas cenizas que habían sido almacenadas por mucho tiempo sean depositadas en rellenos de seguridad. Después de que se rompe el Relleno de Seguridad de Córdoba, se empezó un almacenamiento por medio de los operadores. Los residuos peligrosos, por ejemplo, de un camión que trae volumen de aceite, una vez que entra en operación por el operador queda reducido el volumen, de uno en veinte. Un metro cúbico de ceniza es quizá un camión lleno de filtros de combustible por hacer una idea gráfica. Entonces al quedar reducido uno no puede salir a darle una disposición final a un metro cúbico teniendo una batea. Para justificar el gasto de un transporte se deja esta acumulación, de manera de poder llenar un camión de ceniza. Así, hay un tiempo determinado que está permitido acumular esta ceniza y después, una vez que se haya llenado un camión, poder salir con esto y darle la disposición final", detalló el Subsecretario.

En un momento se estimó que había cerca de 1.000 toneladas de cenizas acumuladas en las operadoras de residuos peligrosos del Parque Industrial de Chimbas, esperando destino final.

"El PIGRARPE lo que vino a hacer es acelerar, a acercar las partes porque la responsabilidad es en primer lugar del generador y del operador también, una responsabilidad compartida, pero en especial del generador que es responsable de la generación del residuo desde la cuna a la tumba, de la disposición final y la operación. En el caso de un operador, lo deja inconcluso. Es decir, lo transforma, lo reduce en volumen, en cenizas, pero sigue siendo un residuo peligroso que hay que darle una disposición final. Y el PIGRARPE vino a eso, a darle este final a esta situación que en el tiempo quedó debilitada o deslindada la responsabilidad, vino a darle puntos claros y a tratar de poder encauzar la disposición final", valoró Ceballos.

Buen comienzo

En este marco, se empezó a aplicar el programa con ECO San Juan que lleva ya concretados cerca de 15 viajes, que los está ejecutando con una empresa transportista habilitada de Córdoba, Contrini, que se inscribió también en San Juan para poder realizar ese transporte desde San Juan a Neuquén y dar la disposición final en el relleno de seguridad Ecopolo, ubicado en Neuquén, que es una empresa privada.

Se estima que son entre 500 y 600 toneladas de cenizas las que están acumuladas en Eco San Juan, dijo el funcionario. Entran unas 25 toneladas por cada camión. Una vez terminados los viajes de esta empresa, que se prevé que sean unos 25, se continuará de la misma manera con las otras operadoras.

image.png Los primeros días de marzo que se hizo el primer viaje a Neuquén con residuos peligrosos desde San Juan.

El primer viaje se logró los primeros días de marzo. Se presenta una especie de circuito continuo porque se debe eliminar el pasivo más lo nuevo que se está generando, pero, aclaró Cevallos, "obviamente que la generación es mucho más lenta que el traslado. El pasivo ambiental ha quedado acumulado por años y va a llevar un tiempo sacarlo de alguna forma".

Cevallos agregó sobre los plazos para reubicar las cenizas que "nos va a llevar un tiempo, nos va a llevar varios meses poder sacar todo el pasivo ambiental y normalizarlo".

Y también destacó que "en el mientras tanto, estamos con esta idea, para disminuir la huella de carbono, de poder conseguir un relleno de seguridad acá en San Juan que lo pueda tratar, bien, y que se pueda dar una disposición final mucho más cercana, con menos huella de carbono y que se puedan manejar mucho mejor los residuos acá".