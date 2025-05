La orden de Uñac a los intendentes peronistas y el comentario sobre el eje Rawson-Chimbas

"Mi voto no tuvo por objeto defender intereses personales ni propios ni ajenos, pero sí el no caer en la trampa de instrumentos que se conviertan en impedimentos para elegir y ser elegido en un sistema que se basa en la voluntad popular, como pasó en San Juan", escribió en redes. Sin embargo, la razón, mucho más simple y sucinta, la dio ante sus colaboradores más estrechos. "No soy kirchnerista, pero no iba a entregar a la presidenta de mi partido", dijo el senador, según pudo saber este diario a partir de fuentes calificadas.

Desde principio del 2025, el exgobernador sanjuanino retomó la agenda del peronismo. Principalmente después de un 2024 en el que mantuvo un silencio significativo y sólo hizo breves apariciones relacionadas a su rol institucional y una visita esporádica a un excandidato de intendente de Chimbas, Roberto Castro. Tiempo lo reflejó bien en un nota de septiembre del año pasado en la que llovieron las críticas al senador por correrse de la centralidad del Partido Justicialista.

En ese momento, operadores del peronismo buscaron relativizar los cuestionamientos a Uñac con una frase que quedó marcada a fuego en el interior partidario: "Perdió el poder de imposición", dijeron en off. Pero, todo indica que no perdió "el poder del WhatsApp". Es una frase curiosa. Hace alusión a que los intendentes -contentos o descontentos- acudieron a ver a Uñac cada vez que fueron convocados desde que asumieron. Las diferencias de opinión, por ahora, quedaron de lado en la interacción de los jefes comunales con el senador. Uñac envía un mensaje y le responden. Por eso, las fuentes confiaron que no hay una preocupación sincera por lo que piensen los detractores dentro del uñaquismo.

Según comentaron ahora las fuentes, el senador reactivó los mensajes políticos a través de la aplicación de mensajería instantánea. La usó para charlar con los intendentes e invitarlos, uno a uno, a tomar mate a la casa del difunto sindicalista Juan José Chica, donde el exgobernador tiene su oficina. ¿Qué les dijo? "Cuiden sus territorios". La orden tiene que ver con las elecciones legislativas nacionales de octubre. Para el uñaquismo, la vara no cambió respecto a sus años en el poder. "Si ganas tu departamento, pero por poquito, no tiene sentido. Ni hablar si perdés", dijeron desde el entorno del exmandatario provincial. En otras palabras, mantienen el criterio de plebiscito de la gestión.

Eso suscitó un comentario que, de acuerdo a fuentes de jerarquía del uñaquismo, tiene como foco al intendente de Rawson, Carlos Munisaga, y al exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. El eje Rawson-Chimbas no termina de convencer al exgobernador. No obstante, en las charlas, Uñac habría deslizado que "las aspiraciones son legítimas y que cada dirigente tiene buena proyección". En ese sentido, reconoció que Gramajo tiene un "esquema departamental" que le permitiría ganar cómodamente en Chimbas. Mientras que Munisaga tiene que afianzarse un poco más. "Ganó con un 11% más los lemas", advirtieron las fuentes en estricto off y disgustados por el distanciamiento del rawsino del uñaquismo.

El interrogante, de todas formas, pasa por el candidato del peronismo para las elecciones de octubre. El secretario Electoral, Edgardo Benitez, convocó a los presidentes y apoderados partidarios a una reunión en la sede local de la Secretaría Nacional Electoral. Les avisó que escasea el tiempo material para encarar una interna partidaria. Ni cerrada, ni abierta. Pidió que modifiquen las Cartas Orgánicas para que los órganos internos puedan definir a los candidatos. Ya sea el Congreso del PJ, la Convención del Bloquismo o la Asamblea de la Izquierda.

Para el uñaquismo, el candidato es "el que mejor mida" y "si hay renovación generacional, mejor". Aparentemente, Uñac no pide por la candidatura del exintendente de San Martín, Cristian Andino, de manera explícita. Justamente por eso surgió el mensaje a los caciques del peronismo y el comentario sobre la nueva sociedad entre Munisaga y Gramajo. Todo indica que en la cabeza del senador, son los jefes comunales los que tienen que traccionar en el proceso electoral y que necesitan la ayuda de un candidato que "mida bien". Entonces, si los mejores números los tienen el sanmartiniano, bienvenido sea, contará con el respaldo.

Las negociaciones con el sector del tres veces gobernador José Luis Gioja todavía no arrancaron. En el espacio del Flaco hay una evidente intención de encabezar la lista. Gioja no lo reconoció públicamente por ahora. Aunque, en Off the record, el streaming de Política de Tiempo, dijo: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para ganar las elecciones", en referencia a un triunfo del peronismo. No asoman renunciamientos.