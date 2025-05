A 10 días de las elecciones porteñas, qué dicen los últimos números

image.png

Ramiro Marra, Paula Oliveto, Yamil Santoro y Lucille “Lula” Levy, entre otros dirigentes que lideran las listas para las elecciones legislativas del domingo 18 de mayo, presentan una preferencia electoral registrada entre 0,1% y 4% de intención de voto.

En cuanto a fuerza política, la medición también indicó que el Movimiento al Desarrollo, impulsado por sectores cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, alcanza un 10,7%, seguido por Evolución Radical, encabezado por Martín Lousteau, con un 4,8%, y el Frente de Izquierda, con un 3,3%. Un 6,1% de los encuestados optó por otras fuerzas políticas, mientras que el 4,7% dijo no saber o no contestó, y el 3% declaró que votaría en blanco o no participaría.

En comparación con el mes anterior, los principales espacios mantienen cifras estables. LLA y el peronismo repiten porcentajes similares, el PRO baja dos puntos (de 18% a 16%) y Evolución Radical registra una leve suba. También creció el número de indecisos y quienes declaran voto en blanco o abstención.

La tensión entre el PRO y LLA

Desde 2007, el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en los últimos años el espacio ha mostrado señales de desgaste y fragmentación. La elección de Jorge Macri como jefe de Gobierno no logró unificar a los distintos sectores internos, y el avance de La Libertad Avanza, tanto en lo discursivo como en términos de intención de voto, ha generado tensiones internas.

Dirigentes como María Eugenia Vidal, exvicejefa de Gobierno y exgobernadora bonaerense, a cargo de la campaña porteña, cuestionó a Rodríguez Larreta por dividir el voto del PRO en la ciudad de Buenos Aires, y criticó en más de una ocasión a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por impedir un acuerdo electoral con los libertarios en CABA.

El último enfrentamiento entre PRO y LLA fue por el rechazo del Senado a la ley de Ficha Limpia. El expresidente Mauricio Macri sostuvo ayer -en A24- que el Gobierno de Javier Milei es el “único responsable” y que “defraudó a todos los argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política”.

En esta línea, Macri insistió en que La Libertad Avanza “se equivoca de adversario” al responsabilizar al PRO por el rechazo de la ley, y remarcó que los votos estaban asegurados antes de la sesión. “Esta mujer (por Silvia Lospennato) batalló durante 9 años cuando nos trataban de locos y ahora vamos al recinto, estaban los votos, lo dice el jefe de gabinete hace 72 horas y hoy el Presidente dice que no estaban”, cuestionó.

El pronóstico de Opina Argentina sobre fuerzas políticas

Milei, a su vez, y en una entrevista transmitida ayer en el programa de streaming “La Misa”, también cuestionó al PRO y afirmó que “los votos no estaban”. “Una cosa es decir que están y la otra es ir y contarlos”, indicó.

El Presidente, además, cuestionó directamente a la candidata del PRO para la Legislatura porteña y principal impulsora del proyecto, Silvia Lospennato, al acusarla de querer utilizar esto “como un elemento para inflarse ella en la campaña”.

Las elecciones porteñas se realizarán con Boleta Única de Papel, implementada desde 2023 en reemplazo del sistema de boleta partidaria tradicional. La normativa local establece que podrán votar ciudadanos argentinos desde los 16 años y extranjeros residentes desde los 18 años, siempre que estén empadronados.

La elección legislativa se rige por el sistema proporcional D’Hondt, lo que significa que los porcentajes alcanzados por cada fuerza definirán cuántas bancas obtendrán en la Legislatura. Actualmente, el oficialismo cuenta con mayoría relativa, pero la fragmentación opositora y la aparición de nuevos actores podrían alterar esa composición.