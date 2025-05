La advertencia de la dupla Cocinero-Martín sobre los padrones: "Hay gente hasta cuadruplicada"

A poco más de un mes de la fecha de las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la fórmula opositora de Universidad Activa , integrada por Jorge Cocinero y María Lucía Martín , lanzó una sensible denuncia: acusan irregularidades masivas en los padrones, con casos de personas duplicadas, triplicadas y hasta cuadruplicadas .

Durante su participación en Off the Record, el streaming de Tiempo, los candidatos pusieron el foco en lo que consideran fallas graves en la elaboración de los padrones electorales , a utilizarse en los comicios del próximo 11 de junio , donde competirán contra el actual rector Tadeo Berenguer , quien busca la reelección, y contra Guillermo Velasco , actual decano de Arquitectura.

“La mayoría de la Junta Electoral responde al oficialismo. La Junta debe asumir la responsabilidad en forma categórica y seria”, disparó Jorge Cocinero, quien apuntó directamente a la conducción del proceso: “Nosotros no deberíamos haber detectado errores. Ellos tienen que garantizar la seguridad”.

Según el tándem opositor, los errores detectados alcanzan a 3.700 personas en todo el padrón, y afectan a los cuatro estamentos en todas las unidades académicas.

Por su parte, María Lucía Martín fue aún más específica: “Es una realidad, no una crítica. Hemos notado que hay docentes duplicados en los padrones, en unidades académicas distintas, y hasta personas con nombres diferentes pero el mismo DNI”, advirtió. Y agregó: “Hoy con un simple Excel esos errores no ocurren. Queremos creer que no hubo malicia, pero son errores que vamos a poner en evidencia ante la Junta Electoral”.

Ambos aseguraron que presentarán impugnaciones formales y denuncias documentadas: “Si la Junta no actúa con la seriedad del caso, iremos a la Justicia con escribano público”, advirtió Cocinero. Entre las observaciones más delicadas, también mencionaron que hay personas habilitadas para votar que no cumplirían con los requisitos reglamentarios, como estudiantes que no tienen la condición de regular o docentes sin la antigüedad mínima.