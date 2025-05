Fuerte reacción del orreguismo por un pedido de informes del PJ sobre un hecho en un hogar de menores

"Los medios locales digitales informaron que en el hogar Paula Albarracín de Sarmiento, ubicado en Santa Lucía, en horario de siesta alrededor de 15 personas menores de edad se atrincheraron y la situación no se pudo contener, ya que en el lugar sólo había un efectivo policial, la Oficial Rodríguez, por ello la uniformada solicitó refuerzo, los mismos se trasladaron de inmediato hasta el lugar. Sin embargo, al llegar los efectivos al lugar las puertas se encontraban cerradas y no dejaban ingresar a nadie, al parecer por la intervención de una de las cuidadoras no podían ingresar. Mientras tanto, la oficial que se encontraba dentro del hogar pedía a sus compañeros que ingresaran urgente porque se estaban dando peleas dentro del edificio, luego los efectivos lograron ingresar por la parte trasera del mismo y lograron contener la situación. Esto es lo que está publicado en los medios locales y es lo que nosotros como diputados pedimos mediante este informe pueda ser aclarado", detalló la legisladora.

"Nos parece importante dar por aclarado esta situación porque si apelamos a nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, la Convención de los Derechos de los Niños está incorporado a la Constitución", destacó sobre el paradigma de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y que el Estado "debe usar todo lo que esté al alcance para que pueda crecer en el ámbito familiar, entre otras cosas".

A pocos minutos de aprobarse el pedido de informes de la oposición, estando el ministro Platero en una entrevista en Canal 13 San Juan desmintió el hecho como lo relató la diputada. "Hubo un incidente, el cual yo también me hice presente, pero no intervine porque en realidad fueron dos chicas, dos adolescentes, que estaban jugando con un colero, nada raro. Había cuatro chicas, y dos de ellas se tomaron de los pelos, las otras dos chicas quisieron separar, al ver la custodia, la oficial quería separarles las manos. Se dijo que había 15 adolescentes que se habían amotinado, lo cual desmiento totalmente. Ha sido una cuestión de adolescentes, que por ahí no debería ser normal, pero por ahí los chicos traen muchos problemas de la casa. Hay que tener en cuenta que estos chicos que están bajo nuestra custodia, por ahí sus papás tienen problemas con la justicia, y nosotros les hemos tomado en custodia", afirmó el funcionario orreguista.

El ministro le retrucó a Paredes diciendo que "lo que sí hay que destacar sobre el pedido de informes que hace la diputada, es que quisiera que ella se hubiera acercado personalmente y viera el hogar en las condiciones que nosotros lo recibimos".

A la par, Platero le endilgó a la legisladora que "ella también ha sido anteriormente diputada (en la gestión anterior ambos fueron compañeros en la Legislatura), tendría que haber estado viendo las condiciones de vida infrahumanas que tenían los chicos, y cómo se les ha cambiado ahora. Eso me hubiera gustado que como diputada estuviera presente, y hubiera visto en las condiciones que dejaron los hogares, como también el Hogar de Ancianos".