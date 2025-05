Milei habló sobre Ficha Limpia: "Vamos a dar la guerra hasta sacar a los corruptos a patadas en el culo"

“La realidad es que no estaban los votos , fue todo una operación mediática teñida de amarillo ”, acusó instantes después, en una obvia referencia a los dirigentes de PRO. " No estaban los votos y por eso el jefe de la bancada de senadores de LLA pidió que antes se firmara un compromiso para ir al recinto cuando tuviéramos las 37 firmas, seguros de que podíamos pasar el proyecto", apuntó el jefe de Estado.

En el mismo sentido, Milei remarcó que “la gente de Juntos por el Cambio se negó a hacer esa firma y al mismo tiempo movían mediáticamente la idea de que nosotros no queríamos bajar; entonces bajsmos y pasó lo que pasó”.

El presidente aseguró que no le sorprenden esta tipo de cosas y lo fundamentó: “Los que cubrieron a Cristina Kirchner fueron los mismos amarillos que via (Miguel) Pichetto le cuidaron los fueron y después (a él) le dieron el cargo de vicepresidente que compitió contra Golperto (sic) Fernández. No sólo eso, sino que llevan 17 años en la Ciudad de Buenos Aires y nunca la sacaron; y en los cuatro años de gobierno nacional tampoco. Entonces, ¿ahora el que no quiere sacarlo soy yo?“.

Luego de ese descargo, Milei apuntó contra una referente de PRO: “La verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada (Silvia) Lospennato, mintiendo abiertamente y diciendo que habia ATN (para Misiones) y distintas cosas, que están los datos disponibles y prueban la mentira”.

Tras esa contundente acusación, agregó: “Si queremos terminar con los corruptos, una de las cosas que tenemos que terminar es la mentira”.

FUENTE: Infobae