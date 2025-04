La foto que confirma el romance de Milei con Rosmery

"Rosmary parece que guarda documento de todo. Y en un momento habla puntualmente de la campera y el conjunto de gimnasia azul y negro, y dijo que ella se lo regaló", contó Rial.

En este marco, en Argenzuela mostraron la foto que confirmaría el vínculo: es una imagen que habría tomado Rosmary y le habría enviado el Presidente, mostrando el conjunto deportivo de la marca Under Amour que le obsequió y que el libertario usa habitualmente.

rose.jpg

Quién es Rosmary Maturana, el supuesto nuevo amor de Javier Milei

Según explicó Mauro Federico, Rosmary Maturana es asesora en imagen política. "No la conocía", dijeron sus colegas de Argenzuela que tienen agenda justamente en política.

"Egresada de la Universidad John F Kennedy, vive en Olivos, a cuatro cuadras de la Quinta de Olivos. Visita al Presidente cada tanto. Pero no hay actividad sexual con Milei", sostuvo el panelista de C5N.

De acuerdo con Federico, Rosmary "estuvo participante como asesora en imagen política y oratoria". En este sentido, agregó: "En su momento supo trabajar en el Frente Renovador. Trabajó como especialista en oratoria".

"Yo lo conocí por un amigo que me lo presenta. Inventó un cuentito con Alberto y yo me quedó sin laburo. Fuimos a un bar en Once a las 6 de la mañana y ahí nos conocimos. Nos saludamos con los puñitos y como que no le gustó", contó la propia Rosmary en un audio que compartió Argenzuela.