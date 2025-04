Wanda Nara hundió a Mauro Icardi al contar su mayor secreto

Harta de sus comportamiento, expuso que él ya no quiere dedicarse al fútbol y lo dejó mal parado ante el Galatasaray turco. “Hace muchos años que quiere dejar su carrera, mucho no le importa y no es su prioridad. Lo tuve que convencer de firmar con el club de Turquía. Tuvo un momento depresivo muy grande en París donde lo ayudé yo y amigos míos”, explicó.