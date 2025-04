No es todo color de rosas en la relación de Pampita con Martín Pepa: la confesión de la modelo

No da tregua

No da tregua Wanda Nara volvió a la Argentina y un detalle en su equipaje llamó la atención: mirá

La modelo se refirió, sin rodeos, al costado más realista de su historia de amor. Cuando le preguntaron cómo marcha su vínculo con Pepa, respondió: “ Vamos lentamente . Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”. De este modo, admitió que la dinámica de la pareja se apoya casi por completo en la tecnología.

Con el correr de la charla, detalló: “Mucha, mucha videollamada. Comemos haciendo videollamada cada uno en un país distinto o miramos una serie, a la vez”. Incluso relató que sincronizan el minuto exacto para ver juntos el mismo episodio: “No la ponemos uno antes que el otro. La vemos a la vez”.

Al ser consultada sobre cómo sobrellevan la distancia, la modelo se sinceró: “A veces, cuando uno encuentra una persona que vale la pena, que tiene ciertos valores… esas cosas no se planean. Esas cosas suceden. Son coincidencias de la vida. Y en el momento en que coinciden, tal vez no es el apropiado, pero sucedió en ese momento. Siempre voy a dar mi mejor versión".

El vínculo entre ambos no es nuevo, sino que comenzó hace varios años, cuando Pampita y Martín, ambos adolescentes, coincidieron en el viaje de egresados. Fue ahí donde se encendió una chispa que, por azares de la vida, nunca llegó a convertirse en algo serio. “Ahí nació un ‘alguito’ que nunca se dio”, reveló Yanina Latorre en LAM. Además, también contó. “Él es polista, no es de una familia de estirpe. La mamá y el papá no. Empezó de abajo”.

image.png

Pero la vida, con su habilidad para entrelazar caminos, los volvió a cruzar: “Él estuvo casado, se separó hace 4 años, tiene un hijo de 6 o 7 años, la exmujer vive en los Estados Unidos, por eso él va y viene todo el tiempo”, afirmó la panelista sobre el oriundo de La Pampa, que es descripto como un “caballero, divertido y muy laburante”. Actualmente posee una residencia en The Hamptons, en Long Island, Estados Unidos, aunque su corazón parece latir al ritmo de los encuentros furtivos que mantiene con Pampita en cada uno de sus viajes.

“Él le manda flores todos los días, ella está fascinada”, continuó la panelista, que afirmó que para Pampita, no es solo casualidad. “Me lo mandó la Virgen”, reveló a sus amigas, instante en que en el estudio de LAM comenzaron las risas y miradas cómplices, que se cortó con un “no, se lo mandó la suegra”, a cargo de Ángel de Brito.

Resulta que Silvia, la madre del polista, cultivó una estrecha relación con Pampita a lo largo de los años. Cada año, Pampita realiza una peregrinación a Luján, un ritual de fe que comparte con Silvia. Fue en la última caminata, en medio del fervor religioso y la emoción de la peregrinación, que la mujer, quizás viendo una oportunidad del destino, le propuso a la modelo un encuentro con su hijo. “Ya que vos estás soltera y Martín está soltero, ¿por qué no van a comer?”, fueron las palabras que marcaron el inicio de esta historia. Y como si de un conjuro se tratara, a partir de ese momento, los mensajes, las flores diarias y las salidas comenzaron a fluir hasta el día de hoy, donde ya comparten un vínculo consolidado.

FUENTE: Infobae