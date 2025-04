Mario Pergolini hizo llorar a Lali Espósito en pleno streaming: el video del momento

Tras el lanzamiento de su nuevo disco "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama" , la palabra de la intérprete de "Fanático" generó mucha expectativa y Pergolini no dudó en aprovechar el momento para dedicarle unas fuertes palabras que terminaron con la emoción de la artista.

Al momento de dialogar sobre los constantes ataques del presidente Javier Milei, Lali aseguró haber sentido la defensa de sus colegas y otras personalidades del espectáculo "como una caricia a esa mina, más allá de todo lo profesional".

Fue entonces cuando el conductor señaló: "Lali, para terminar, tenés un gran disco, creo que te va a ir súper bien, creo que el camino que estás haciendo es el correcto y todo, pero me gustaría que te quedes con esto del final, porque vos en un momento acabas de decir 'yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra', pero no muchas estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes -que tendemos a subestimarlas- logran lo que vos".

"A mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron. Y demostraste eso, que sos íntegra y que entendieron cómo fue tu camino, no mucha gente lo ha logrado. A Mirtha Legrand le costó, incluso de grande, recién ahora alguien le está tirando buena onda a Mirtha... eso no se logra así nomás siendo artista, Lali", destacó Pergolini.

Y sumó: "Eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, a lo mejor con series malas, o con cosas muy buenas. Poder desmostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla... la verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso, porque todo lo que hiciste artísticamente, en parte, construyó eso", indicó, tras lo cual la cantante rompió en llanto por la emoción de lo que Mario le estaba diciendo.

"¿Cómo vas a terminar la entrevista así?", bromeó Lali, y agregó: "Voy a poner 'Fanático' para levantar...".