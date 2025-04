Liberaron a Cacho Garay tras dos años detenido por violencia de género y abuso sexual

Luego de pasar casi un año en San Felipe y varios meses en prisión domiciliaria , este miércoles la jueza Natacha Cabeza dispuso el cese de la prisión preventiva para el humorista Juan Cacho Garay . El hombre de 70 años había sido denunciado y estuvo detenido por haber ejercido violencia de géner o contra su ex pareja, Verónica Macías y también haber sido imputado por abuso sexual, entre otros delitos.

Frente a las cámaras No es todo color de rosas en la relación de Pampita con Martín Pepa: la confesión de la modelo

Si bien fue liberado, el humorista deberá cumplir algunas normas y reglas de conducta para no volver a quedar detenido. Por ejemplo, no puede vivir a un kilómetro de distancia del domicilio de su ex pareja; tiene prohibición para salir de Mendoza y del país; debe entregar su pasaporte; pagar una caución de dos millones de pesos y presentarse cada miércoles en la Unidad Fiscal interviniente.