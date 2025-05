Carros pancheros: vecinos de calle Alberdi no los quieren ahí

El 29 de abril, la intendenta Susana Laciar anunció que se había establecido, en acuerdo con el ministro de Infraestructura Provincial, Fernando Perea, la reubicación de estos carros gastronómicos sobre calle Alberdi, en las inmediaciones de la Plaza Belgrano.

"Somos vecinos de hace muchísimos años, más de 30 años viviendo en esta zona. Esta se trata de una zona residencial donde habitan varios adultos mayores, muchos niños, familias. Tenemos las firmas de 101 familias ya. Todos lo hemos materializado a nuestro malestar por medio de notas entre los ministerios que entendemos que son los que intervienen en esta decisión: Salud, Infraestructura. Hablamos de salud pública por el hecho de la manipulación de alimentos, infraestructura, porque son ellos los que manejan todo lo que es de medio ambiente, seguridad y, por supuesto, la Municipalidad de la Capital", dijo la vocera del grupo, Liliana Palacio, en declaraciones a Canal 13 San Juan.

"No estamos en contra de que las personas trabajen, al contrario, todos somos trabajadores, pero sí necesitamos y entendemos que hay un lugar para cada cosa. Estamos acá, es un barrio residencial que hoy podemos decir que ha logrado una cierta tranquilidad en cuanto al espacio verde, una hermosa plaza, que para llegar a esto hemos estado más de un año nosotros tapados de tierra, invadidos por alacranes, todo lo que conlleva la construcción de esta obra", afirmó sobre Plaza Belgrano.

"Creo que molesta la inconsulta, el que no nos hayan venido a preguntar, básicamente. Cuando fue el momento de las elecciones y demás, vinieron casa por casa tocándonos y entregándonos el voto", afirmó Palacio acompañada de otros vecinos.

¿Cuáles son los planteos que hicieron puntualmente? "En primer lugar, la forma y consulta. En segundo lugar, el desconocimiento del terreno. Acá hay el impacto ambiental, claramente no lo han tenido en cuenta, no está hecho. Estoy segura que no hay un estudio, porque si no, ¿por qué sucede esto? Tenemos seis líneas de colectivos en el trayecto. Está el vacunatorio provincial que conlleva un movimiento extraordinario, porque vienen todos los vehículos oficiales de todos los hospitales y centros de salud a retirar vacunas, independientemente de la gente que viene a colocarse la vacuna. Trabaja habitualmente en horarios hasta las 18 horas, vos vas a ver que hay sillitas, colas y demás. En las zonas aledañas tenemos muchos colegios, por ende hay mucho movimiento de chicos que vienen a los colectivos, y justo es en esta zona. Aparte, tenemos acá tres clínicas que denota movimiento constante y permanente. Más una cervecería muy linda", sostuvo la mujer.

Y concluyó: "así como planteamos la molestia ante el lugar, también le podríamos sugerir y decirle, Susana, colócalo en el parque, tenés todo para hacerlo, tenés baños, tenés agua potable. Acá, en esta zona, está el Cementerio de la Capital a 30 metros, y esto no es la recoleta. ¿Queremos hacerlo Recoleta? Bueno, habilitá restaurant con todos los servicios, como tiene que ser. Pero esto no es Recoleta, estamos muy lejos de eso".