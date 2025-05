Habló la mujer acusada de ser la tercera en discordia entre Yuyito González y Javier Milei

"Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también, esto es consensuado", reveló Amalia en aquella oportunidad.

Sobre la relación con el dirigente libertario, la ex vedette aseguró: "Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, entereza y madurez".

Días más tarde, la asesora de imagen Rosmery Maturana fue señalada como la tercera en discordia entre la actriz y el Presidente.

Esta tarde, luego de varias participaciones en medios, la mujer le brindó una entrevista en vivo a Intrusos para sincerarse sobre qué tipo de vínculo la une al máximo mandatario.

Al comienzo de la nota, Adrián Pallares le preguntó como le habían caído las palabras de Yuyito González al anunciar su separación y cuál era el vinculo con ella.

"A mí no me cayó nada, me dio igual, mi relación con ella es nada, ni, una relación mínima", respondió la mujer.

Luego, uno de los conductores del ciclo de América TV le consultó a Rosmery por una participación en el programa de Yuyito durante diciembre de 2023, días previos a la asunción presidencial de Milei.

Sobre aquella presencia en el ciclo de Ciudad Magazine, la mujer reveló: "Sí, fui, pero Yuyito me invitó para sacarme info... Javier había ganado las elecciones, yo le había puesto la campera azul y negra y ella me invitó para hablar de eso, pero cuando fui ahí, lo que menos me preguntó fue sobre eso, también me quiso sacar información de Fátima (Florez)".

Cabe aclarar que en ese momento, el dirigente libertario estaba en pareja con la actriz Fátima Florez y aún no había asumido el cargo de presidente de la nación.

Rosmery Maturana dio detalles de su vínculo con Javier Milei

Repecto a cómo conoció a Javier, Rosmery reveló: "Nos conocimos en un bar un día a las seis de la mañana en el barrio de Once, había como 30 personas, él no era candidato ni nada, ahí comenzó todo".

Sobre la última conversación que mantuvo con el Presidente, Maturana precisó: "Hablé con él el día que levantó el cepo y yo al día siguiente ya tenía un llamado de Yuyito que decía 'Hola, Rosmery, ¿cómo estás? Necesito hablar con vos, si no me atendés, te voy a seguir buscando'".

"Esto se lo conté a Milei y él no me contestó nunca más, hace 15 días que no me habla", lamentó la asesora de imagen.

Sobre el tipo de vínculo que la unía al máximo mandatario, detalló: "Yo le compraba los medicamentos, le mandaba cositas dulces, a veces lo mandaba a dormir, no estoy enamorada de él, nuestra relación no pasa por ahí".

Para finalizar, Marcela Tauro le preguntó a la mujer si Javier hablaba con otras mujeres: "Él está soltero y es un sex symbol, es famoso en todo el mundo, no habla sólo conmigo".