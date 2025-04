La lupa en la ecuación de Abarca en Albardón; el gesto del orreguismo con Peluc; y el vínculo Gramajo-Sotomayor

Según contó Carrizo a Tiempo, Abarca "me dijo que no le habíamos pedido permiso, lo dijo en mal modo y yo me paré. Me levanté porque no voy a soportar eso... Lamentablemente me retaba, yo no podía soportar un reto de esa magnitud. Me levanté y después me dijo 'séntate, séntate'. Y yo le dije: 'Me retiro'. Fue una situación muy fea realmente". Luego del acontecimiento, la directora provincial reconoció que incluso lloró por tal afrenta.

Abarca, fiel a su estilo, sólo hizo un silencio ruidoso y envió al presidente del Concejo Deliberante, Cristian Yunes, a publicar en redes sociales su versión de aquel episodio. El edil salió por la tangente y culpó al periodismo: "Los medios de prensa y/o personas que han publicado y/o compartido publicaciones, han tergiversado la situación acontecida". Después cargó contra Carrizo por, aparentemente, no avisar sobre las actividades que iba a ejecutar en el CIC La Laja.

La carta publicada en la cuenta de Yunes no hace referencia a una situación de maltrato, sino que se ciñe a comentar que Defensa al Consumir "no dio el respectivo aviso, coordinó ni mucho menos hizo publicidad a una supuesta actividad planificada para realizar".

Además, el alfil de Abarca quiso calmar los ánimos y recordar que el intendente, según escribió, sostiene una buena relación con el Gobierno de Marcelo Orrego: "Estoy convencido que el trabajo en equipo es el que garantiza resultados, y es lo que ha sucedido en estos años de Gobierno sobre todo en este último tiempo donde bien se sabe que a pesar de no ser del mismo partido político ambos mandatarios -Intendente y Gobernador- han puesto en evidencia que se trabaja por y para la gente".

El episodio provocó, naturalmente, una lectura electoral. El peronismo fue el primero en darse cuenta que las acciones de Abarca en Albardón -departamento que gobierna hace décadas junto a su esposa, la diputada Cristina López- estuvieron a la baja en el proceso electoral del 14 de mayo del 2023. Obtuvo apenas 3.340 votos, pero tuvo la ayuda del Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad) que instaló el uñaquismo.

De hecho, el sublema Vamos San Juan, donde estaba Abarca, perdió contra el sublema Cambia San Juan, que sacó 6.356 votos, contra 4.563. El sublema del tres veces gobernador, José Luis Gioja, San Juan Vuelve, desbalanceó en favor del peronismo. Cosechó 3.668 votos que, sumados a los del uñaquismo, totalizaron los 8.231 que catapultaron al entonces diputado provincial al timón del Ejecutivo municipal. En tanto, los sublemas socios del orreguismo no colaboraron. Apenas agregaron 1.330 votos.

Ni hablar de las elecciones provinciales del 2 de julio. La performance del peronismo estuvo floja. Marcelo Orrego ganó en términos individuales. Fue el candidato más votado con 7.120 votos. Después apareció Gioja con 6.420, que logró favorecer en el global al lema San Juan por Todos porque el resultado del oficialista Rubén Uñac fue escaso: 2.081 votos.

Los números expuestos incomodaron a los operadores del Partido Justicialista. En estricto off, algunas fuentes hasta aseguraron que necesitaron los votos del Partido Bloquista para sostener el departamento. Por eso interpretaron que el comunicado que publicó el edil de Abarca, en tono conciliatorio con el Gobierno provincial, responde a la presencia opositora que tuvo sus acciones en alza durante las elecciones del 2023 en el departamento.

Por otro lado, el orreguismo tuvo un gesto con el representante del presidente Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc. Pasó desapercibido. Casi no hubo foto. Sólo hay una que publicó la Biblioteca del Congreso de la Nación, que parece sacada con un celular de muy baja gama o una lente borrosa. Se lo ve al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, con el jefe de los libertarios, en la firma de un convenio en y con la Biblioteca Franklin.

Ambos espacios le bajaron el precio a la fotografía. Pero, según pudo averiguar este diario, fue un acto de buena voluntad entre las partes. En La Libertad Avanza reconocieron que podría haber ido un funcionario de menor rango. En Casa de Gobierno aseguraron que la presencia de Achem respondió a un pedido de Orrego. Nada más. Sin embargo, en la previa de las elecciones legislativas nacionales, el gesto se leyó como un signo de "buena onda" del orreguismo con Peluc.

Finalmente, pero no menos importante. El viaje del exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, a la Provincia de Buenos Aires. Participó de la presentación de la película Danielito, dirigida por Gustavo Garzón e interpretada por el exconcejal. Gramajo viajó con el argumento cinematográfico, pero había un trasfondo político obvio: contactos con la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el intendente de La Plata, Julio Alak. Los dos, operadores del gobernador Axel Kicillof.

Si bien desde el entorno del chimbero no le dieron demasiada relevancia al encuentro y dijeron que no pasó nada fuera de lo común, salvo la buena sintonía con la dirigencia bonaerense, en el Partido Justicialista sanjuanino se dispararon las especulaciones sobre el viaje y también sobre el otro sanjuanino que estuvo en la presentación de Danielito, el parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor. En el peronismo hipotetizaron sobre una alianza entre los sanjuaninos para construir una alternativa electoral para los comicios legislativos de octubre.

No obstante, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, Gramajo y Sotomayor no actúan en tándem, al menos por ahora. El parlamentario tiene una relación de amistad desde hace años con Tolosa Paz. Fue funcionario del Ministerio de Desarrollo de la Nación durante la gestión de la bonaerense. En varias ocasiones, Sotomayor aseguró que está alineado con Kicillof, aunque sostiene diálogo con el kirchnerismo. Recientemente, Tiempo publicó la foto entre el sanjuanino y la expresidenta de la Nación.

Mientras tanto, Gramajo todavía no confirmó su candidatura y se mueve con cautela en un escenario electoral lleno de ansiedad por las definiciones. El uñaquismo principalmente sostiene que el exintendente puede jugar por afuera del paraguas justicialista. Pero desde el entorno del chimbero dijeron que sólo es una variable de análisis en caso de que sean excluidos del proceso de toma de decisiones del partido.

Bonus track. Las agrupaciones estudiantiles, Ideas y Creando, aliadas bajo la candidatura de Tadeo Berenguer para retener el Rectorado, tuvieron un altercado que publicaron por todos lados. Es el primer chispazo entre la organización giojista y la que responde a Patria Grande. El problema, según indicaron, es que bajaron y rompieron una bandera.

"Repudiamos las acciones intimidatorias de la agrupación estudiantil Bitácora, que son parte de la agrupación estudiantil Creando, pero con un nombre renovado en la FAUD, quienes de manera reiterativa vienen atentando contra banderas y cartelería del Centro de Estudiantes ubicadas en distintos puntos de la facultad", escribieron.

"En los últimos días bajaron y dañaron la bandera del CEAD que rinde homenaje a la Arq. Virginia Rodríguez, militante y docente de nuestra facultad ya fallecida, quien fue una referente en la lucha por los derechos humanos en la provincia y en la UNSJ, perseguida por la última dictadura genocida del país", manifestaron.