La razón matemática y política de Escobar para un acuerdo electoral entre el orreguismo y La Libertad Avanza

Polémica Tras la polémica, Georgieva dice que no pidió el voto para La Libertad Avanza en las próximas elecciones

"Yo doy mi parecer a los gobernadores", dijo Escobar, "sobre todo a (Sergio) Uñac en su momento y a (Marcelo) Orrego ahora". En ese sentido, puntualizó que "el Uñac de los primeros tiempos me levantaba seguido el teléfono. Pero hay cosas que son incómodas de escuchar" y que él le dijo, al igual que ahora le dijo a Orrego: lo que te diga, te lo digo en serio, sin interés porque no quiero tu sillón".

El exmandatario sanjuanino advirtió sobre la fragmentación del electorado en San Juan y no dudó en recomendar al Gobierno provincial que teja una alianza con el sector libertario: "Le aconsejaría que vayan juntos". Según manifestó, la sugerencia responde a razones "desde la matemática y la política".

image.png

De acuerdo al análisis de Escobar, el tablero actual tiene "separadas las tres fuerzas: justicialismo (que es kirchnerismo, con Uñac bajo el ala de la conducción de una mujer (Cristina Kirchner) que nos trae dolores de cabeza); por otro lado el Gobierno, que no es poca cosa; y por otro lado La Libertad Avanza, que tiene a la estrella que es el presidente". Pero eso, "no debe ser así".

Desde su perspectiva, una alianza entre el gobierno de Orrego y el partido de Javier Milei no solo garantizaría un triunfo más contundente en octubre, sino que también ordenaría la relación de San Juan con el poder nacional. Sobre todo porque la provincia está "apoyando la política nacional".

En ese sentido, Escobar planteó que el Gobierno sanjuanino tiene una mayor estructura y que una alianza no sólo tiene como finalidad ingresar cómodamente dos diputados nacionales al Congreso, sino que fortalece la relación con el Jefe Karina Milei. "El Gobierno cierra el acuerdo con la Nación, con Karina Milei, que es la encargada" y puede negociar mejor con base a los legisladores que ingresen a la Cámara. "Hay que apoyar a San Juan. Yo negocio para San Juan lo que tenga que negociar", graficó.

image.png

El exgobernador también aseguró que hay un obstáculo para esa sociedad electoral: la insistencia de La Libertad Avanza en ocupar la cabeza de la lista. "Creo que ninguna de las partes locales está muy en desacuerdo en juntarse. El tema es quién encabeza. Si LLA nacional te dice que no resignan la cabecera, si LLA insiste en no ceder el primer lugar, la convergencia no es posible", afirmó. Asimismo, deslizó que Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina, es el hombre indicado para articular en las negociaciones. "Lule Menem es el primero que le pasa la aguja con el hilo y Karina pasa la máquina de coser", expresó.