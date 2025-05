Pilotos sanjuaninos sobre Colapinto y el regreso a las pistas: del "está más maduro" a "tiene merecida la butaca"

- Joaquín Naranjo:

"En mi opinión le va a ir muy bien, ya tiene una cierta experiencia arriba de la Fórmula 1. Creo que tiene mucho para demostrar y al tener varias horas de entrenamiento, va a marcar mucho la diferencia. Desde principio de año ya tendría que haber tenido una butaca y estar corriendo desde el inicio de temporada, y en ese nivel saben muy bien a quien suben al auto porque no es una decisión fácil. Que haya estado lejos de pista no quiere decir que su ritmo bajo o algo por el estilo, al contrario, todos los pilotos y sobre todo Franco se mantienen mucho en el simulador de los equipos y están constantemente dentro del equipo para pasar mejoras que no pueden resolver los equipos cuando ya están en algún circuito".

image.png

- Fabián Flaqué:

"Re contento porque le dieron el lugar. Lo tiene más que merecido por todo lo que hizo y demostró. Le va a ir bien, pero creo que no va a poder salir a ganar porque el auto no es un auto de la grilla de la Fórmula 1 que esté para ganar. Creo que va a ser lo mismo que fue cuando estuvo con Williams, que se puso a la altura de Albon y hasta a veces mejor. Los errores que tuvo el año pasado que fueron innecesarios les va a servir de experiencia para que esté más maduro. Él ha estado probando y va a estar a tono: el año pasado de la nada se tuvo que subir y fue buenísimo todo lo que hizo. Ojalá ya quede afianzado y firme para tenerlo varios años en la Fórmula 1".

image.png

Los horarios y cronograma del debut de Franco Colapinto en el GP de Imola:

Viernes 16 de mayo

Prácticas libres 1: 8.30 a 9.30 horas

8.30 a 9.30 horas Prácticas libres 2: 12.00 a 13.00 horas

Sábado 17 de mayo

Prácticas libres 3: 7.30 a 8.30 horas

7.30 a 8.30 horas Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 18 de mayo

Carrera: 10.00 horas

Cómo es el circuito del Gran Premio de Imola de la F1

El circuito de Imola o Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, como se lo conoce, recibió a la Fórmula 1 en 1980. El circuito es uno de los más rápidos, allí se gira en sentido contrario a las agujas del reloj y cuenta con curvas icónicas como las Acque Minerali y Piratella.

Número de vueltas: 63

Longitud del circuito: 4,909 kilómetros

Distancia de carrera: 309.049 kilómetros

Récord de vuelta: 1:15.484 de Lewis Hamilton en 2020

image.png

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2025: