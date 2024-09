Fabián Flaqué se pone el traje de piloto y reedita una página memorable de su vida

El piloto sanjuanino Ulises Campillay fue quien lo incentivó a volver al ruedo y él no la pensó dos veces para decir presente en la "carrera especial". "Me invitó a la carrera que se viene haciendo hace muchos años en Buenos Aires, es de 200 kilómetros. Estoy muy contento de volver a correr esa categoría, no lo hacía desde 2007 y fue una de las más importantes para mí", expresó Fabián Flaqué, el ex piloto que volverá a las pistas este fin de semana.

Fabián Flaqué.jpg

Fabián dejó de correr en auto en 2019. Con una sentida carta de despedida, se alejó de las pistas y sin querer, hoy regresa con las 'mañas'. Dijo que le está llevando un poco de tiempo en la adaptación, pero que el cuerpo de deportista siempre tiene memoria.

"Uno nunca se olvida, pero cuesta entrar de nuevo en ritmo porque al principio no podés arriesgar cuando hace tanto que no me subo al auto. El límite es muy justo. Voy a correr arriba de un Renault Fluence", afirmó el piloto sanjuanino de 54 años.

image.png

Por último, el piloto que tuvo su última función en el 2007 con el TC 2000, tiró: "Sólo será una carrera. Ulises me dijo si lo quería acompañar y acepté. Estoy agradecido. Lo tomo como una invitación, la idea no es seguir, me encantaría, pero estoy con otras cosas y no podría. Quiero dedicarme a disfrutar y hacerlo de la forma más profesional posible, como siempre lo hice".