La madre del policía condenado por matar un camionero lo defiende: "Le disparó al camión"

Este lunes fue condenado Ricardo Rodríguez , el policía de la Comisaría 12 que en febrero de 2024 mató a Federico Orihuela , un camionero riojano que estaba viendo el Safari Tras las Sierras en Valle Fértil cuando quisieron incautarle el vehículo porque no tenía la reglamentación necesaria. Rodríguez fue sentenciado a prisión perpetua por uno de los casos de gatillo fácil más resonantes de San Juan y su familia tuvo una fuerte reacción en tribunales al conocer la sentencia.

Genoveva grabó un video de 18 minutos en el que aseguró que moverá cielo y tierra para poder liberar a su hijo.

"Mi hijo fue un excelente policía y persona y no porque sea mi hijo. La humildad que tiene ese niño no la he visto en otra parte. Mi hijo jamás fue a matar, lo dijo el primer día y lo sostiene", reveló la mujer entre lágrimas.

Garay también dio detalles de cómo fue el día del homicidio de Orihuela y aseguró que la vida de otras personas corría riesgo.

"El chofer del camión huía, pasó el semáforo en rojo y podría haber atropellado a alguien. Le tiró el camión al patrullero, a la moto del GAM", aseguró la madre de Rodríguez.

Por último, reiteró que el camionero "iba loco". "Mi hijo sí disparó, pero al camión, no fue con intención de matar. Fue a detener el camión porque si no trataba de hacerlo y dejaba que se vaya y el camión atropellaba a alguien, mi hijo también iba preso".

Mirá en este video, el descargo completo de Genoveva Garay: