La pesadilla de un sanjuanino que fue estafado y, sin dinero, quedó varado en Dubái

Como si se tratara de una escena de la película 'La Terminal', el film protagonizado por Tom Hanks que relata la historia de un hombre que llega a Estados Unidos y no puede ingresar al país, por lo que debe permanecer días en el aeropuerto, el sanjuanino que cuenta su drama también se vio obligado a pernoctar en el DXB apenas arribó a Dubái . Y es que si bien llegó con la ilusión de comenzar a trabajar, lo que lo recibió fue un golpe de realidad puesto que se enteró que había sido estafado .

Brian Cortés Aguirre, de 23 años, es un administrador gerencial que buscaba una nueva oportunidad laboral y, a través de las redes sociales, se topó con una oferta que no podía pasar por alto. Una empresa buscaba empleados con su perfil y, además de un contrato laboral, le ofrecían una visa de trabajo por dos años. Fue por eso que se embarcó a la aventura de viajar y de vivir la experiencia, pero lo que le aguardaba era una decepción.

En el armado del viaje, el supuesto empleador -con el que se contactó a través de Instagram- le indicó que debía hacer una serie de pagos para iniciar los trámites de la visa y los permisos que necesitaba para poder vivir y desarrollar su actividad en los Emiratos Árabes Unidos. Fue por ello que desembolsó, primero, $1.500.000 y, luego, Todo ello, en teoría, estaba destinado a establecer su situación como empleado en relación de dependencia de la empresa que lo había contratado.

Sin embargo, el joven que se pagó su pasaje de avión, el que costó $1.300.000, cuando pisó suelo en territorio ajeno descubrió que había caído en una trampa. Al principio, nadie lo recibió en el aeropuerto, como esperaba. La persona con la que tenía diálogo le dijo que le había surgido un inconveniente personal y que se había tenido que volver a su país de origen, para después no responderle más sus mensajes ni llamados.

El 30 de abril arribó y la posibilidad de trabajar en el sector de ventas de una firma que lo había fichado se diluyó al instante. Con el paso de las horas, entendió que había sido estafado. No tenía a dónde ir y, para colmo, las autoridades no le permitían salir de la estación terminal hasta que no tuviera un sitio seguro en donde permanecer.

Con la estafa consumada y los $3.000.000 perdidos, al igual que el ticket de avión desperdiciado, comenzó su lucha para regresar. Es que la historia no era tan fácil porque desde el sector de migraciones del país que lo recibió comenzaron a cuestionar su viaje y hasta el momento, cuando han transcurrido ocho días, no puede regularizar su situación.

Es por esa razón que personal de la Universidad Nacional de San Juan lo puso en contacto con funcionarios de Cancillería, para que lo guíen en su drama, como así también recibió colaboración de parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia cuyos miembros aportaron dinero para pagar su pasaje de regreso.

Frente a esta situación y los pocos recursos con los que cuenta, ya que su familia lo ayuda para pagar el sitio donde permanece, en las cercanías del aeropuerto, Cortés Aguirre apela a la solidaridad de los sanjuaninos para completar con el pago del pasaje que lo traiga de vuelta.

"Ha sido difícil, esto es una pesadilla", confesó quien compartió sus datos para que aquellos que puedan cooperen con la colecta en su beneficio. El joven profesional decidió contar su drama en los medios de comunicación para alertar a otros que pudieran caer en la trampa. Luego, según indicó, evaluará si realiza una denuncia en la justicia, ya que no tiene mayores datos del autor del delito, que se alzó con un dineral con un "cuento del tío" poco convencional.

Los datos aportados por la víctima de la estafa

Brian Vladimir Cortes Aguirre

CVU: 0000003100044054236475

Alias: vladimir.23.ok.

CUIT/CUIL: 20440180141

Mercado Pago