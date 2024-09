Qué es "el poder del WhatsApp", por qué es importante para Uñac y qué pasa con Gramajo

Supongamos -no tanto- por un segundo que los precandidatos del peronismo son José Luis Gioja, Fabián Gramajo y Cristian Andino. El primero y el segundo tienen construcciones territoriales propias -lo demostraron en las elecciones del 2 de julio del 2023- mientras que el tercero toma prestado el apoyo de los intendentes que ganaron en la boleta de Uñac el 14 de mayo del año pasado. No es poco, todo lo contrario. Son doce intendencias que, eventualmente, estarán a disposición del exintendente de San Martín.

Ahí empiezan los interrogantes. La precandidatura de Andino, que hasta hace unas semanas era considerada un hecho, empezó a encontrar voces disonantes, aunque no agresivas. Simplemente no están de acuerdo con una bajada de línea de Uñac. Incluso los más leales al senador nacional cuestionaron la decisión inconsulta de apuntalar sólo a Andino. "Perdió el poder de imposición", dijeron en off.

Pero, todo indica que no perdió "el poder del WhatsApp". Es una frase curiosa. Hace alusión a que los intendentes -contentos o descontentos- acudieron a ver a Uñac cada vez que fueron convocados desde que asumieron. Las diferencias de opinión, por ahora, quedaron de lado en la interacción de los jefes comunales con el senador. Uñac envía un mensaje y le responden. Por eso, las fuentes confiaron que no hay una preocupación sincera por lo que piensen los detractores dentro del uñaquismo.

El tema es el peso de esos detractores. Voceros de los intendentes de Rawson y Pocito, Carlos Munisaga y Fabián Aballay, dijeron a la prensa que hay descontento con la candidatura única por el uñaquismo en un contexto de PASO. Claramente, los jefes comunales no expresaron nada similar. Públicamente prefieren no hacer referencia a las elecciones. Pero uno de los integrantes del Gabinete del pocitano habló de una supuesta generación intermedia del peronismo que merece estar en la boleta. "No es un librepensador, dice lo que piensa el Fabio", dijeron las fuentes.

En el caso de Munisaga, la cuestión pasa por la construcción territorial de Andino. "Qué tiene, salvo San Martín", se preguntaron. Aunque no planea obstaculizarlo. Tampoco lo hará el intendente de Jáchal, Matías Espejo, que se quejó por el protagonismo del sanmartiniano en un evento departamental. Incluso puede existir una foto de Andino con los intendentes del sector de Uñac en cualquier momento. Por el famoso "poder del WhatsApp".

Actualmente, el senador nacional reapareció en el territorio. Uñac no sólo salió a la ruta en bicicleta, sino que visitó Chimbas, un bastión peronista que es refractario a su figura. Hizo una recorrida por el barrio Santa María con el excandidato a intendente Roberto Castro, que sacó 209 votos en las elecciones municipales. El aspirante a la Intendencia del uñaquismo que más votos sacó fue un exsocio, el bloquista Andrés Chanampa, con 3.129 sufragios. Pero la relación con el partido centenario es nula. El bloquismo se siente mejor posicionado como aliados legislativos del gobernador Marcelo Orrego.

¿Molestó la visita de Uñac a Chimbas? No, es un senador nacional y exgobernador. La gestión del Chimbas Te Quiero, encabezada por Daniela Rodríguez, no lo consideró un problema en términos institucionales. En tanto, el exintendente Fabián Gramajo, fundador del San Juan Te Quiero, no se subió al ring. "Tiene que buscar centralidad", manifestaron desde el espacio provincial. Incluso revelaron que hubo una charla entre Uñac y Gramajo. "No hay ánimos de pelea", dijeron.

No obstante, Gramajo puede generar condiciones para complicar o impulsar cualquier armado del peronismo en el 2025. Una opción es que vaya por dentro del Partido Justicialista. En ese caso, sus votos suman al resto en las generales. Pero cabe la suposición sobre una eventual candidatura por fuera. Los votos de Chimbas, y los que pueda rasgar del Gran San Juan, lo ayudarían a obtener el 1,5% mínimo para ingresar en las elecciones generales.

Pero hay una posibilidad más. Supongamos que Gramajo juega por fuera y que Gioja y Andino se cuenten las costillas en el cuerpo a cuerpo de las PASO. Si Gioja gana, parte de los votos del uñaquismo irán a él. Si Gioja pierde -aunque sea por una diferencia mínima- es improbable que los votos se transfieran a Andino, es más probable que recaigan en el chimbero. "El electorado del Flaco es compatible con el nuestro", argumentaron los operadores del San Juan Te Quiero. "Hoy el peronismo si no juega con nosotros pierde", marcaron.