Mónica Ruiz, la mujer que hizo historia en el INTA y ahora va por la UNSJ

Hizo la primaria entre la escuela Clara Rosa Cortínez y Campaña del Desierto. Ya en la secundaria, eligió el Colegio Central Universitario, desoyendo la preferencia de su madre. "Fue mi primera decisión de vida. Me gustaba el buen nivel que tenía", dice, con la convicción de quien sigue el pulso de su vocación.

Desde pequeña, desde esas tardes jugando con barro con su hermano, mostró interés por la ciencia, inclinación que la llevó a estudiar biología. “Siempre he amado la biología y la sigo amando hasta el día de hoy. Volvería a elegir la misma carrera”, afirma. En 1995, cuando culminó el secundario, aún no existía la carrera en la UNSJ. Pero un año más tarde, tras tomarse un tiempo para terminar sus estudios de danza, el destino jugó a su favor: se abrió la Licenciatura en Biología en San Juan. “Fue como un golpe de suerte. Era para mí”, asegura.

Egresó en 2002 y, dos años más tarde ,se incorporó a la cátedra de Fisiología Vegetal, en la que sigue activa. Su vínculo con el INTA San Juan comenzó durante su etapa de estudiante, cuando fue invitada a sumarse a un proyecto sobre semillas nativas. En el año 2021, después de mucha experiencia acumulada, se convirtió en la primera mujer en dirigir la institución en la provincia. “Nunca me imaginé. Caí en la cuenta del impacto cuando vi notas en todos los diarios. Fue una presión... uno quiere estar a la altura de las expectativas”, reflexiona.

image.png

Una presencia muy particular acompaña su gestión: Capitán, su perro, que se ha vuelto una figura entrañable en el INTA. Fiel compañero de jornadas largas, Capitán no solo la sigue en su oficina, sino también a clases, entrevistas, reuniones y hasta en sesiones fotográficas. Querido por todos, estudiantes y trabajadores lo reconocen como parte del equipo.

image.png Mónica y su fiel compañero, Capitán

Ruiz no solo rompió techos de cristal con su designación, sino que también ha desafiado estructuras conservadoras desde su forma de ejercer el liderazgo. En un ambiente de trabajo que tradicionalmente ha sido masculino, su llegada supuso un cambio profundo en la manera de gestionar, dialogar y construir. Ha enfrentado resistencias, sí, pero también ha sabido ganarse el respeto a fuerza de compromiso y trabajo.

Ahora, desde la experiencia acumulada en la gestión y con una mirada institucional amplia, Ruiz asume un nuevo desafío: la candidatura a vicerrectora junto a Guillermo Velasco. Su llegada al espacio Sumar UNSJ se dio en un momento de crisis y desánimo: “Me sentía con mucha desesperanza. Pero este grupo me devolvió la energía, me pareció un lugar donde se podía construir”.

La propuesta de Velasco para que la acompañe en la fórmula la sorprendió: “Nunca tuve esa expectativa. Me tomé un tiempo para pensarlo y dije que sí. ¿Por qué no animarse?”. Lo hace, como siempre, fiel a su esencia: con convicción, compromiso, y la certeza de que la educación pública puede y debe ser una herramienta para transformar realidades.

Una universidad con rumbo, activa y que potencie a las personas

Como candidata a vicerrectora, Mónica Ruiz plantea una visión clara: una universidad que avance, crezca y exprese todo su potencial, junto con el de cada una de las personas que la integran. Considera fundamental que la gestión universitaria tenga una dirección definida, con ideas claras y un liderazgo capaz de canalizar la energía de quienes tienen propuestas e iniciativas para mejorar.

Plantea la necesidad de no poner límites innecesarios a los procesos ni truncar proyectos valiosos. “Las instituciones despegan cuando no se les pone cota a lo que las personas quieren hacer”, sostiene. En ese sentido, enfatiza que la gestión debe ser activa y que quienes asumen roles de conducción deben acompañar verdaderamente el crecimiento institucional.

Ruiz también advierte que aún falta madurez en cuanto a la inclusión real de mujeres en espacios de poder. A pesar de los discursos, en la práctica muchas veces se siguen reproduciendo actitudes machistas. “Me sigue pasando que, si estoy en una reunión con hombres, no me hablan a mí, sino al hombre que está al lado”, dice. “La universidad no está ajena a esa realidad. Todavía hay mucho por cambiar”.

Finalmente, hace una distinción clara entre política institucional y política partidaria. Para ella, la universidad debe tener una política propia, con lineamientos académicos claros que le den identidad y orientación. “Sin política institucional, no sabemos hacia dónde vamos. Pero la política partidaria no debe interferir en ese rumbo”, afirma.