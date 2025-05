Entre lágrimas, el empresario bolichero sanjuanino apuntó contra los barras que lo golpearon: "Sueño con ellos tres todos los días de mi vida"

Salvalaggio reconoció a Carlos Daniel Ledesma, Mariano Ariel Rivero y Brian Emanuel Espinoza como los atacantes. Entre lágrimas, y a muy pocos metros de los apuntados, el empresario recordó el momento y apuntó: “Los tres me pegaron. Ellos tres. Me arruinaron la vida. Sueño con ellos tres todos los días de mi vida. Los tengo acá -señalándose la frente-. Me levanto con ellos, sueño con ellos”.