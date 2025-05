Cómo es el plan para mudar tribunales al Edificio 9 de Julio cuando esté remozado

image.png

Las obras que están prontas a comenzarse en el emblemático edificio ubicado en la manzana delimitada por Ignacio de la Roza, Aberastain, Mitre y Jujuy son mucho más que una lavada de cara. "Es una intervención de envergadura, no es nada más que un pequeño refaccionamiento, porque hoy se ve el edificio por fuera y parece que estuviera ya a estrenar. La obra que está realizando el Poder Ejecutivo Provincial, que es la de sustentabilidad, de infraestructura, la de consolidación de los cimientos, comprende también la imagen exterior del edificio. Pero en el interior, el edificio no tiene instalación cloacal, instalación pluvial, instalación eléctrica, instalación de datos, está sin mampotería, sin pisos, etc., que fueron removidos", describió el ministro de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur en diálogo con Radio Colón.

Será como una cirugía de corazón para esta monumental estructura, para la cual se invertirán 7.500 millones de pesos, para refaccionar aproximadamente el 75% del edificio. Esto comprende lo que es una primera etapa en subsuelo, planta baja, primero y segundo piso, es decir, cuatro plantas. El plan incluye instalar núcleos de ascensores y núcleos sanitarios en todos los pisos.

Lo que destaca de esta intervención es que se transformará al vetusto lugar en uno "inteligente". Además de remodelar estas cuatro plantas, se incorporará infraestructura termodinámica, es decir, para el manejo de la energía, tanto hidráulica como eléctrica, dentro del edificio. Funcionarán a partir de un sistema de hardware y software denominado BMS, que es un sistema inteligente del manejo de la energía, de la seguridad y de datos, que se prevé que convierta l edificio en uno de primer nivel en materia tecnológica y de optimización de la energía.

En la licitación para estas obras se presentaron 10 constructoras y ganó la sanjuanina Julio Nacusi. Al cabo de un año, deberá entregar las llaves a la Corte de Justicia del lugar completamente funcional y terminado a nuevo en las cuatro plantas. Queda una segunda etapa, las dos plantas restantes, en donde se van a instalar oficinas administrativas y la Corte de Justicia en un futuro.

El cortista remarcó que han sido muy exigentes con las empresas que se postularon y que serán estrictos con la constructora elegida para que cumpla el plazo oficial de entrega, ya que el Poder Judicial tiene una "necesidad urgente". Esta necesidad se da porque el 25 de Mayo hace años que quedó chico y el Poder Judicial debe alquilar varios inmuebles en pleno centro para poder prestar servicios. El ahorro en alquileres le significan al Poder Judicial un poco más de 740 millones de pesos por año, a valores actuales, según las estimaciones oficiales.

El cálculo que hacen en la Corte de Justicia Provincial es que el monto que invertirán en los arreglos del 9 de Julio se terminará amortizando en menos de diez años. por los inmuebles que dejarán de alquilar.

La mudanza

Principalmente, al Edificio 9 de Julio se trasladarán las oficinas que hoy funcionan en el anexo Jujuy, que son dos torres con subsuelos y siete pisos en las que está el Fuero Civil; y el anexo Mitre, también gigante. Otras dependencias judiciales que se trasladarán allí son la Dirección de la mujer, digamos el fuero de paz, que es un edificio que funciona actualmente, funcionan los juzgados de paz y la Cámara de Paz en la calle General Acha. Esos serían los más gravitantes y algunas otras oficinas aisladas y otras oficinas que pertenecen al Ministerio Público y que van a necesariamente trabajar ahí. Los gabinetes técnicos de los juzgados de familia también.

Después de la entrega de la obra, el proceso de traslado, se vincula con la tecnología. Según dijo el cortista, "nosotros esperamos que en un año esté terminada la obra. Siempre hay o surgen problemas que en el camino hay que solucionar. La obra que se está realizando actualmente por el Ejecutivo, es decir, la empresa que está trabajando debía entregarla en diciembre y estamos en mayo y todavía no culmina. En un plazo máximo de 30 días se prevé que se comiencen los trabajos y puedan coexistir las dos empresas".

Precisó que "las mudanzas van a ser programadas lo antes posible, o en forma casi inmediata, empezando por un edificio primero y otro edificio después, en la medida en que tengamos el local tecnológico, porque ahora los procesos son electrónicos, ya no hay más proceso de papel en el Poder Judicial, y son para audiencias video filmadas, entonces si la tecnología está operativa, inmediatamente comenzaremos la mudanza. Es un proceso que si bien es complejo, es rápido".

Para equipar el nuevo edificio, trasladarán el mobiliario que ya usan en los anexos Jujuy y Mitre, que son relativamente nuevos ya que fueron comprados cuando se alquilaron esos espacios no hace muchos años.

Sobre la logística de la construcción, Olivares informó que "el proyecto es integral, todo el sistema de termomecánica en donde están incluidos los sistemas de manejo hidráulico, pluviales y cloacales, están perfectamente determinados en los pliegos licitatorios y seguramente se va a intervenir la avenida Ignacio de la Roza en el carril Norte en algún momento, porque ahí se construirán etapas de potencia de energía eléctrica y conexiones de las nuevas redes que se le van a instalar, que son cloacales y desagües pluviales". En cambio, en la zona sur que ocupa la Red Tulum donde antes era el estacionamiento del 9 de Julio, no se va a tocar absolutamente nada.

Dos perlitas: una que no, una que ni

Cuando se hablaba años atrás de usar el 9 de Julio como tribunales aparecía en el plan un puente que lo conectara con el 9 de Julio. Ahora está completamente desechado. "No tiene ningún sentido la tecnología ha hecho que ahora el abogado casi no viene al Poder Judicial. Solo asiste a algunas audiencias. El proceso en todos los fueros es electrónico. Ya no tiene papeles que presentar, todo lo hace a través de la mesa de entradas virtual. Entonces no tiene sentido que invirtamos en infraestructura para comunicar a los edificios en donde los fueros no van a estar mezclados. El edificio 25 de mayo va a tener el fuero penal y el edificio 9 de julio el resto de los fueros", argumentó Olivares Yapur.

image.png Los edificios 9 de Julio (izquierda) y 25 de Mayo, solo separados por un boulevard en el centro de San Juan.

Por otro lado, está el famoso proyecto de construir de cero el edificio propio, para lo cual se avanzó bastante en la anterior gestión de Gobierno, y estaba previsto usar el terreno de la antena de Radio Colón, enfrente del Hiper Libertad. "No se desecha definitivamente", afirmó el cortista. "La Ciudad Judicial es un proyecto muy serio que encabeza el Poder Ejecutivo, pero que por razones de realidad presupuestaria de la Nación y de la Provincia se suspendió. Ya se había suspendido en la gestión anterior. A raíz de eso es que el señor Gobernador decidió ratificar la cesión del edificio 9 de julio al Poder Judicial. Y porque contamos con el apoyo del Poder Ejecutivo provincial, hemos encarado esta obra y creemos que por el momento no va a tener movimiento el otro proyecto hasta que no esté la provincia en condiciones de hacer una inversión de esa envergadura", concluyó el cortista.