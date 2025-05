ChatGPT y el esoterismo, la tendencia en TikTok y sus "claroscuros", explicado por un especialista sanjuanino

Embed - ¿Conocías estos usos de CHAT GPT? | @Tomas Mazza & @Rene ZZ @zzenlabs ¿Conocías estos usos de CHAT GPT? | @Tomas Mazza & @Rene ZZ sonido original - ZZEN Labs

“Hay un procedimiento básico en la mayoría de los videos que hay en redes sociales: se otorga un rol explícito al sistema (por ejemplo “eres una lectora de tarot intuitiva”), se añaden datos biográficos y se formula una pregunta concreta. El modelo, que opera combinando patrones estadísticos del lenguaje, responde con párrafos extensos. Frases como "suelta la necesidad de controlar los tiempos" o "cada lazo que sanas te devuelve a ti misma" ilustran un tono ceremonial que los usuarios interpretan como ajustado a sus circunstancias”, comenta Bruno.

Este efecto se vincula con el “sesgo de confirmación”, es decir, cuanto más genérica sea la declaración, mayor margen tiene el lector de reconocerla como propia. El especialista señala que un factor a no perder de vista es que mientras más datos brinde el usuario, mayor será la sensación de recibir una respuesta personalizada.

Ahora bien, ¿se puede confiar ciegamente en todo lo que mencione el ChatGPT?

El especialista asegura que, si se lo analiza desde la psicología, estas interacciones se encuadran en la auto-revelación guiada, es decir, el consultante/usuario reconoce patrones personales en un discurso que se vuelve ambiguo y los interpreta como revelaciones. El fenómeno se potencia con los grandes modelos de lenguaje, que imitan la cadencia y el tono de un consejero espiritual.

“El resultado puede ser persuasivo, aunque no necesariamente veraz”, precisa Bruno.

Es fundamental entonces entender que la IA ofrece un punto de partida para la reflexión personal, pero no dictamen o diagnóstico definitivo. Al respecto, el especialista enfatiza: “Sin ensayos controlados ni validación cruzada, la confiabilidad depende de la capacidad crítica del usuario y de su disposición a contrastar la información con especialistas acreditados”.

ChatGPT y lo esotérico, una relación impensada que tiene sus razones

Los creadores de contenidos que suben videos compartiendo sus experiencias con la IA en temas esotéricos y hasta como terapeuta coinciden en cuatro razones o factores que llevan a que el Chat se vuelva un aliado en temas místicos y esotéricos.

Por un lado, tenemos la accesibilidad inmediata. Las respuestas demoran segundos y se puede recurrir a ello en el momento que se desee, sin necesidad de sacar un turno o tener que pagar. Esto es crucial si se tiene en cuenta que por ejemplo una sesión para apertura de Registros Akáshicos supera los $20.000 en algunos casos holgadamente, mientras que por ejemplo la terapia psicológica supera los $30.000 la sesión.

También nos encontramos con la personalización aparente. Al respecto el especialista explica que el modelo integra nombre, fecha de nacimiento y rasgos astrológicos, lo que genera una impresión de texto a medida cuando se consultan cuestiones puntuales relacionadas a lo esotérico.

La tercera razón estás vinculada a la curiosidad virtual, es decir, con la exposición continua a videos que muestran aciertos anima a probar y verificarlo por uno mismo.

Además, el estar en un entorno privado y sin juicio de valores resulta ser un estímulo para hacerlo, ya que enviar un audio o hacer la consulta en la privacidad evita momentos de incomodidad o pudor que se pueden generar si la consulta se hiciera ante una persona real.

“A ellas se suma un factor cultural: la hibridación de prácticas espirituales con herramientas digitales. TikTok, con su lógica de consumo rápido y narrativas personales, ofrece el escenario ideal para que la IA adopte el papel de oráculo portátil”, indica Bruno.

No todo es color de rosa: los riesgos latentes detrás del uso del ChatGPT en lo esotérico

Si bien hay un sinfín de personas que le dan este uso al ChatGPT, no hay evidencia científica sobre su impacto y si el mismo es positivo o negativo. Pese a ello, Bruno asegura que se puede dar una dependencia emocional a la herramienta a la hora de controlar los pensamientos intrusivos, por ejemplo. Incluso hay usuarios que han asegurado en sus videos que, por ejemplo, no salen de sus domicilios antes de una tirada de cartas o una “sesión psicológica exprés”.

Hay cuestiones fundamentales a las cuales prestar atención, como la posible exposición de datos sensibles. A la hora de hacerle este tipo de solicitudes a la IA, se debe compartir información muy personal, no solo datos como nombre o fecha de nacimiento, sino detalles más íntimos que se alojan en servidores externos.

Sin duda el foco se debe poner en no caer en la confusión entre entretenimiento y asesoría. Puede ser divertido y hasta relajante u orientativo realizarle consultas al ChatGPT, pero no hay que olvidar que el acompañamiento de expertos es fundamental para no propiciar a daños irreversibles.

Claves para un uso consciente y lo que conviene evitar

No se propicia evitar el uso del ChatGPT con esta finalidad, pero sí hay una serie de recomendaciones para tener en cuenta para que la experiencia sea satisfactoria.

Es importante considerar cada respuesta como una invitación a reflexionar, y no como una verdad absoluta. Ser cuidadosos en la información que se brinda, ya que no siempre más es más y evitar compartir datos como dirección, documentos, horarios, contraseñas o claves. No dejar de buscar a un profesional si se necesita acompañamiento en temas de salud mental es clave, ya que el diagnostico no vendrá de la mano de una IA.

Por otro lado, no hay que creer que el ChatGPT tiene la verdad absoluta y la última palabra; ni tampoco delegar las decisiones (sobre todo las cruciales como financieras o médicas) a la interpretación de la IA.

Utilizar el ChatGPT o la IA en general para buscar respuestas no es un grave error, siempre y cuando se haga con la conciencia de entender de dónde viene la interpretación y tomar cada expresión de la herramienta sin llevarla al extremo o la literalidad. No hay que olvidar que la IA ofrece respuestas que a simple vista nos parecen convincentes y hasta mágicas porque esta herramienta domina el arte de la probabilidad textual, no porque tenga acceso a conocimientos de planos místicos. Entender esa diferencia es el primer paso para disfrutar del entretenimiento y la experiencia, sin confundirlo con una revelación trascendental.