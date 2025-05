Ahora que el Edificio 9 de Julio se transformará en tribunales, ¿qué pasó con la nueva Ciudad Judicial?

Si todo sale como está previsto, el Poder Judicial de San Juan tendrá un importante espacio nuevo para usar a mediados de 2026, cuando pueda mudar varias de sus oficinas al edificio 9 de Julio. Esto es así porque acaba de anunciar que adjudicó la obra de refuncionalización de esta emblemática infraestructura. No obstante, la Ciudad Judicial, el otro proyecto clave del que viene hablándose hace años, que es el nuevo edificio a construir de cero para los tribunales sanjuaninos, no quedó en la nada. Según dijo el ministro de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, "no está desechado".