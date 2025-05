El San Juan 'whiskero' se suma al gran festejo internacional con más de 140 alternativas para degustar

“La idea surge desde el ‘Club del Whisky San Juan’ que funciona aquí desde el 2012. Siempre vimos que en San Juan predominaron los eventos pero de otras bebidas, sea por una cuestión geográfica o de masividad de consumo. Estaban relacionados al vino o la cerveza, pero jamás se ha hecho algo relacionado con el mundo del whisky, que es un mundo menos masivo, más puntual, formado por un público muy apasionado pero silencioso”, comentó Santiago.

image.png

Exultante por ser el primer año que San Juan compartirá en simultáneo con el resto de ciudades y países el ‘World Whisky Day’, Rivera confesó que hay un gran motivo para festejarlo por todo lo alto en este 2025: “Tendremos la presentación de la ‘Destilería Tres Domínguez’, la primera destilería de whisky de San Juan. Este año presenta su primera partida de Single Malt’, una expresión de 40º, con cebada malteada en origen escocesa, agua sanjuanina, alambiques de cobre. Es de calidad mundial”.

En cuanto a las alternativas que se encontrarán los visitantes a la hora de la degustación, Rivera explicó: “Tendremos más de 140 etiquetas de whiskys, con distintas expresiones de Blended, Single Malt, Single Grain, Peated (ahumados), etc. Las etiquetas proceden de Argentina, Irlanda, Escocia, Japón, Canadá, Israel, EEUU, Taiwan e India”.

Profundizando en el perfil de los sanjuaninos que por estos días son los comparten el exquisito mundo del whisky, Santi dijo: “El consumidor de whisky es silencioso. Lo disfruta no tanto en lo público, si no en un reducto más privado. El whisky no es moda, es historia. Cambió muchísimo ese estereotipo del bebedor de whisky, ya no es cosa de viejos. No es solo cosa de hombres. Al revés, está mucho más equilibrado para ambos sexos y de varias edades”.

“Es real que hoy, año 2025, en San Juan las damas y los mas jóvenes poco a poco se interesan más. Quizás entran primero a tomar whisky en formato de cócteles, y después se van a la copa o vaso sin mixes. o sea puro. También creo que la barra debe brindar esa comodidad, esa complicidad para no sentirse señaladas o señalados”, completó Rivera.

Tips para disfrutar del whisky

El Whisky se toma como decide hacerlo quien lo paga, pero, siguiendo consejos de expertos, se debe hacerse en copa glencairn o cristalería especifica para tal fin.

Se toma sin hielos, sin jugos, gaseosas, etc.

Según expertos unas gotitas de agua es bueno para abrir e destilado.

El consumo debe ser responsable, siempre hidratándose. Hay que acostumbrarse a disfrutar una copa de whisky o cualquier bebida alcohólica con un vaso de agua al lado. Si tomamos otra copa de whisky, repetimos otro vaso de agua. Beber con moderación, no es una carrera para tomarse todo rápido hasta el cansancio. Hay que respetar la copa.

Nunca tener el estomago vacío. Es importante comer algo antes o durante.

image.png Santiago Rivera, uno de los organizadores del festival whiskero.

Precios whiskeros

Santiago afirmó que el ingreso a la degustación de este festival es es a través de membresías y que se deben comprar con anticipación:

Membresía Gold: cuesta $40.000 e incluye una copa técnica de souvenir, agua ilimitada, frutos secos y 30 créditos para canjear onzas, cócteles, cervezas, café, etc.

Membresía Silver: cuesta $25.000 e incluye una copa técnica de souvenir, agua ilimitada, frutos secos y 15 créditos para canjear onzas, cócteles, cervezas, café, etc

Hay que aclara que los 30 créditos en la membresía gold no significan que son 30 onzas, o los 15 créditos en la membresía silver no son 15 onzas. Los denominados ‘créditos’ son los medios de pago que tiene el visitante para canjear por onzas de whisky, cócteles, cervezas, café, gaseosas, etc. A modo de ejemplo: un café saldrá 2 créditos. una gaseosa 3 créditos, un vaso de cerveza 3 créditos, un whisky Jameson 4 créditos y un Macallan 12 créditos.

El festival está dirigido para mayores de 18 años, damas, caballeros, apasionados del whisky, principiantes, expertos, para todo el público en general

Horarios y actividades

El Festival de Whisky de San Juan comenzará a las 18:00 hs. Y las actividades que se han preparado son: