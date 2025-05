La sugerente propuesta de Alex Caniggia a una periodista de televisión

El mediático, recientemente separado de Melody Luz , con quien tiene a su hija Venezia , envió dos mensajes de voz que fueron reproducidos al aire, y uno de ellos contenía una propuesta que no pasó desapercibida .

Alex Caniggia: “¿Dónde está la Pandita? Repotate ya, Pandita”

Todo comenzó cuando Majo compartió un primer audio en el que Alex aclaraba su relación con Yanina Latorre y se dirigía con cariño a la panelista:

“Decile a Yanina que está todo bien con ella, decile que es todo show cuando yo la bardeo. Ella ya sabe igual, no es ninguna bolu... ¿Dónde está la Pandita? Repotate ya, Pandita”, se lo escuchó decir con su clásico tono irreverente.

Entre risas, Martino explicó el origen del apodo:

“Me dice Pandita porque el otro día subí una foto. Yo estaba de viaje, me había emocionado, me había quedado todo negro en los ojos y yo puse que era un oso panda. Y de ahí me dijo ‘Pandita’”.

“Pandita, ¿cuándo nos vamos de viaje?” “Pandita, ¿cuándo nos vamos de viaje?”

Minutos más tarde, Majo reprodujo un segundo mensaje de voz, mucho más sugerente y directo, que la dejó visiblemente sonrojada:

“Un saludo para Yani. Cómo la está rompiendo. Bueno, les mando un besote enorme, síganla rompiendo toda y Pandita, ¿cuándo nos vamos de viaje?”, lanzó Alex, desatando la sorpresa de todos los presentes.

Entre carcajadas y complicidad en el estudio, Martino reaccionó con una frase que resumió el clima del momento:

“Este es un busca”, dijo, tentada, mientras las redes comenzaban a replicar el inesperado cruce.

El episodio generó revuelo entre los televidentes, que se preguntan si fue solo una broma entre amigos o el comienzo de un coqueteo en vivo con futuro incierto.