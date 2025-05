La UOCRA San Juan, cauta: de los 23.000 anotados para 150 puestos a la esperanza por 4 obras que arrancan

La gestión de Marcelo Orrego asumió con un escenario complejo, debido a la motosierra que aplicó Javier Milei en el financiamiento de obras nacionales en la provincia. La decisión del gobernador fue aplicar todos los fondos posibles para reactivar la construcción en varios proyectos y evitar la sangría con los puestos de trabajo. Se comenzó con retomar obras en los barrios y centros de salud, principalmente. También se logró revivir proyectos que habían quedado en un limbo por falta de apoyo nacional como la Ruta 40 Sur, en el tramo entre Tres Esquinas y Cochagual (Sarmiento) y el Acueducto Gran Tulum.

En este marco, el sindicalista se mostró cauto con las cifras de trabajadores, en pos de "tratar de transmitir a la gente la realidad de la situación, valen más los hechos que las palabras". Y analizó que "antes era el apogeo, minería, obras grandes y no era tanto (la necesidad de trabajo). Hoy tenemos la Ruta 40, con los proyectos grandes y este que va a arrancar el camino a Josemaría".

En este sentido, Tovares sostuvo en diálogo con Radio Sarmiento que "yo lo dije el viernes en una reunión con algunos compañeros de la UOCRA, que 'esto va a saturar la página'. Por la desesperación, la situación de falta de trabajo. El que tenga oficio y el que no tenga, va a mandar el currículums por expectativa. Lo va a intentar. Para la Ruta 40 Sur cuando arrancó entraron casi 23.000 currículums. ¿Y sabe cuántos van a tomar ahí? Entre 100 y 150".

Sobre la Ruta 40 Sur expresó que "hoy tenemos 100. Cada 15 días estoy dando una vuelta por ahí, lo estamos consultando con el jefe de obra. Él calcula que ahora en pico de la Ruta 40 estaría llegando también a los 150 compañeros. Pero no ya, no ya. Nos dijeron algo de los puentes, que están preocupados por tratar de adelantar, la intención está pero... Ya tenemos 100 trabajadores, y la intención es que se empiece a incrementar. Ojalá. Si va de a poco, si va haciendo pasos firmes, bienvenido sea. La idea es no hablar en una cantidad, o crear una falsa expectativa cuando los trabajadores la están pasando mal".

image.png

Camino de Josemaría

Tovares informó que la semana pasada se reunió con representantes de la UTE a cargo de la obra del camino a la mina, que integran Semisa y Terussi. "Nos dijeron que ellos calculan que a partir de julio estarían, más o menos, llevando algunos compañeros como para ir armando el obrador. Y calculan que la parte gruesa se empezaría a partir de septiembre, En julio se calcula, no van a subir más de 20, 25 compañeros como para ir armando el obrador. Y en septiembre se empezaría a incrementar ya, una vez que el tema climático mejore. En pico ellos calculan 230 trabajadores, por un plazo 16 a 24 meses", precisó el gremialista.

Apuntó que "se venía dilatando desde enero, diciembre, ya, por lo menos, se firmó el contrato, la UTE está. Nos va a jugar en contra el tema climático, que no lo podemos manejar y no da para arrancar de inmediato".

Sobre cómo se toma el personal, dijo que la UTE habilita una casilla de mail a la que los trabajadores deben enviar sus currículums y que de esa base de datos las empresas van a ir convocando a medida que requieran, de acuerdo a los diferentes perfiles.

Más obras

Por otro lado, Tovares habló de novedades que le dio personalmente el ministro de Obras provincial, Fernando Perea, en un encuentro que tuvieron la semana pasada.

"Estuve el jueves con el ministro. Estamos tratando de ser respetuosos, de parte del Gobierno y de parte de la UOCRA, para tratar de darle la información de certeza a los trabajadores", dijo siguiendo con la línea de la prudencia.

"Ya arrancó el Centro Odontológico. Y el ministro me dijo que durante la primera quincena de julio, primero a 15 de julio, tenía que estar arrancando la ampliación del Hospital Rawson, la terminal y lo de la rotonda de calle Gorriti y Ruta 20. No le informaron, dijo, cuántos trabajadores tomarán en estas construcciones. Estimó que pueden ser entre 20 y 30 por cada proyecto y que "si son 100, serán más compañeros que tengan la posibilidad de insertarse en un trabajo digno. Así que bienvenido sea".

También destacó que arrancó el Acueducto Gran Tulum, "que suma entre 15 y 20 trabajadores, y están esperando algunos fondos a nivel nacional como para poder incrementar un poco más de gente", dijo.

Sobre la construcción de viviendas, el sindicalista dijo que el ministro le aseguró que cuando tenga anuncios concretos de barrios nuevos, una vez que esté consumado, se lo va a confirmar.