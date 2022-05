El peronismo "republicano" ya tiene su candidato a presidente: mirá quién es

El ex senador kirchnerista Miguel Ángel Pichetto se lanzó como candidato a presidente para las elecciones del 2023 por el Encuentro Republicano Federal, que jugará la interna de Juntos por el Cambio.

En su mensaje, Pichetto se apresuró a marcar algunas diferencias con su ex compañero de fórmula Mauricio Macri , que en las últimas horas le había bajado el precio a a la unidad de la alianza opositora. En obvia alusión a esa declaración de Macri, Pichetto manifestó su intención de competir en la primaria de juntos, y chicaneó: “en caso de que se realicen”.

“Si ganamos la elección presidencial y la parlamentaria en primera vuelta tenemos mayoría y así podremos poner en marcha nuestro programa", insistió el rionegrino, reforzando el valor de la unidad.

pichetto.jpg

"Esto no es un capricho personal sino de muchos hombres y mujeres que están decepcionados, así que asumo el desafío que aquí se me plantea", apuntó el actual auditor general de la Nación.

Quien dio el puntapié inicial del acto fue el ex presidente por un brevísimo lapso (24 horas) Ramón Puerta, ex gobernador de Misiones, y ex embajador de España durante el gobierno de Mauricio Macri, del que es amigo íntimo: “Venimos a proponer un peronismo del tercer milenio, republicano y federal". Y reforzó la idea de Pichetto, con otra referencia a lo que había declarado Macri: “Lo necesitamos como candidato a Presidente, con un único condicionante: la unidad. La unidad del frente opositor es sagrada. Tenemos que reemplazar a un Gobierno”

Luego tomó la palabra el senador por Salta Juan Manuel Romero, que justificó la jugada "por qué no podemos quedarnos con los brazos cruzados con un kirchnerismo que de los últimos 19 años gobernó 15 años y como resultado hoy los jóvenes se quieren ir porque aquí no tienen destino".

Si bien la idea no desapareció, la postulación de Pichetto pone en jaque la intención de varios dirigentes cercanos a Mauricio Macri que esperaban, en 2023, volver a jugar la fórmula que perdió en 2019 con Fernández-Fernández, luego de una gran remontada entre la primera y la segunda vuelta.