Mauricio Macri a fondo: chau a Aerolíneas y el pedido a "los pibes" para que no se vayan

El ex presidente Mauricio Macri brindó una entrevista en el canal LN + en la que presentó su nuevo libro , y trazó una semblanza de lo que serían las claves de un eventual gobierno de juntos por el Cambio en 2023.

Macri apuntó fundamentalmente a la esperanza que los argentinos deben mantener ante el probable cambio de gobierno: “Les pido a los pibes que se queden , ellos serán protagonistas del cambio. Todo eso que están por hacer por ahí es fantástico, pero hacerlo en tu país no tiene precio. Organizarte en tu país con tu familia no tiene precio”.

Otro tema sobre el que se explayó, poniéndose por encima de las diatribas, fue de la interna de su espacio político: “Le digo a los dirigentes de Juntos por el Cambio, si no somos el cambio no somos nada, tenemos que enfrentar las mafias y liberar a la Argentina. Veo muchos dirigentes tratando de trasmitir y debatir”.

“Falta un año riquísimo en el que todos los que se presentaron para candidatos seguirán creciendo. Por supuesto hay ruidos, pero cuando se privilegia el ego, el individualismo, cuando se descontrolan, a la gente no le gusta”, apuntó, en obvia alusión a las acusaciones de Facundo manes sobre espionaje ilegal, y Gerardo Morales que le prometió una paliza electoral si se presenta a las PASO.

“Yo estoy acá para defender ideas, valores, para que los jóvenes no se vayan, Les recomiendo a los dirigentes que aprovechen la comunicación para hablar de ideas sueños y proyectos no para agredir a alguien de la coalición, cada vez que lo hacen pierden votos. Si quieren liderar, que demuestren que tienen la fuerza para hacerlo”, advirtió.

Sobre su gobierno, valoró que “en el 2015 llegamos a defender la república, gobernando sin instrumental porque no existía el INDEC. Gobernamos 4 años, terminamos después de 92 años, nos mantuvimos en la oposición, hay experiencia”.

Sobre el gobierno actual y lo que viene, fue lapidario: “En este país nadie gobierna, ni ella (por Cristina Kirchner), ni el Presidente, ni Massa, es todo sin rumbo, tapando parches, escasos dólares, inflación al 100%, no cumplen ordenar tarifas, ordenar los planes”.

“A mí me tocó el tercer subsuelo”, analizó, “ahora es el séptimo subsuelo. Lo que habíamos arreglado lo desarreglaron, y lo que no habíamos arreglado, lo empeoraron”.

En el capítulo que conoció de su libro, tácitamente anunció que achicará el estado de manera drástica, incluidas empresas que hoy están bajo el control estatal, y que deberán pasar a manos privadas o desaparecer. Macri habló del “cuento del Estado”, y prometió que “en Aerolíneas no pongo un dólar más, porque le vamos a pagar 700 millones de dólares al señor Biró (Pablo, sindicalista de trabajadores aeronáuticos) y sus amigos para que se diviertan. Rosario está detonado, con Patricia (Bullrich, ex ministra de Seguridad) habíamos empezado a dar vuelta la historia con 3.300 gendarmes. Aerolíneas nos cuesta 33.000 gendarmes”.

Precisamente Bullrich anunció que, de ser presidenta, trabajaría en la modificación de la Ley de Seguridad Interior para poder encomendarle tareas dentro de las fronteras del país a las Fuerzas Armadas. Sobre el tema, Macri señaló que “a las Fuerzas Armadas hay que darle un rol más activo en la defensa de la seguridad nacional. Todos tenemos que estar dentro de la ley, no se puede tomar escuelas, no se puede contrabandear”.

Macri planteó su receta para que la Argentina crezca. Con pocas medidas puntuales, consideró que “primero hay que reestablecer la confianza, un presupuesto sano, no vamos a gastar más de lo que ingresa, cobraremos impuestos razonables, declararemos emergencia laboral para que la gente ingrese a trabajar en blanco, y tendremos una justicia ordenada, porque nadie va a invertir si un juez laboral falla y funde a una Pyme”.

Consultado sobre su candidatura eventual a la presidencia para el 2023, eludió una respuesta concreta: “Yo sé lo que fue el 41 (% de los votos, lo que obtuvo en el 2019), que ahora se amplió, y yo estoy acá. Si trabajo por las ideas voy a aportar más que si digo soy el candidato”.

E insistió en teoría del trabajo en equipo: “Tenemos que trabajar en equipo para que esto avance, porque si no van a volver, van a volver no con 14, sino con 140 toneladas de piedra, porque no tienen un compromiso democrático”.

Sobre Alberto Fernández, confesó que “yo nunca tuve ilusión, nunca creí; mucha gente en el círculo rojo creyó. Yo lo dije de entrada, hay una grabación, un reportaje, que yo todavía era presidente y dije que tenía que cuidar el valor de la palabra presidencial. Ha perdido total credibilidad. Su palabra no tiene peso, ya nadie lo escucha”.

Macri también habló del atentado a Cristina Kirchner y explicó los estados de ánimo por los que pasó: “Primero fue un shock, después un alivio porque no había pasado nada, después indignación por el tratamiento y el uso del tema, una cosa fascista, del culto a la persona… el feriado, sacarle a la gente un día de trabajo”.

Tras considerar al kirchnerismo “fascista”, lo catalogó como “violento y antidemocrático, y te acusan de lo que ellos son”.

Finalmente, reveló un secreto personal: “Juliana no quiere que sea candidato”. Luego sonrió, y dio a entrevista por terminada.